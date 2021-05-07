〈東元年報〉十大股東名單出爐 華新躍居第二、菱光為第四大

東元 (1504-TW) 公布股東會年報，十大股東名單同步出爐，黃茂雄陣營的寶佳集團維持最大股東，華新 (1605-TW) 則躍升第二大、持股比 9.7%；將挑戰董座位子的黃育仁，則透過菱光 (8249-TW) 持股 3.62%，為第四大股東。

東元將於 5 月 25 日召開股東會並全面改選董事，據年報顯示，前五大股東分別為寶佳資產、華新麗華、嘉源投資、菱光科技、希爾契斯特國際投資集團。

集團會長黃茂雄陣營方面，由於東元引進華新入股，華新來到持股比 9.7%，儘管寶佳集團持股遭稀釋降至 25.7%，仍為最大股東，其中寶佳資產、嘉源投資、合遠國際分別持股 17.45%、6.34%、1.10%，另外加上黃茂雄、董事長邱純枝等個人持股，該陣營持股至少 4 成。

黃育仁透過菱光持續加碼東元，目前持股比已提升至 3.62%，加上表態支持黃育仁的外資希爾契斯特 (Silchester) 持股約 5.3%，加上同樣表態支持黃育仁的原始家族持股，該陣營股權也掌握近 2 成。

黃育仁則強調，由於獲得持股 1 成多的外資支持，加上有與大股東寶佳和華新接觸，以及將有其他外資表態支持，初估可掌握約 25% 股權。

從股東結構來看，其他法人持股比 49.44%、外資 24.98%、個人 24.16%、金融機構 1.06%、政府機構 0.36%；外界預期，外資與個人小股東將成雙方陣營拉攏對象。