除了蘋果 股神巴菲特可能還會後悔出售過這些股票

股神巴菲特於今年 5 月的股東大會上承認後悔坦承，去年減碼蘋果可能是個錯誤。週四美國知名財經科技網站 Business Insider 報導，巴菲特可能還會後悔拋售高盛、摩根大通和富國銀行這些銀行股。

週四美國知名財經科技網站 Business Insider 報導，著名的投資者公司 Berkshire Hathaway 在過去五個季拋售了其在高盛 (GS-US)、摩根大通 (JPM-US)、M&T 銀行 (MTB-US)、PNC 金融服務集團 (PNC-US) 和 Synchrony Financial (SYF-US) 的股份。

隨著經濟重啟，銀行股有望上漲，鑒於銀行股的樂觀前景，巴菲特可能會後悔拋售這些股票。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 資料顯示，「股神」巴菲特（Warren Buffett）波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 在 3 月底止的一季當中共賣出 64.5 億美元股票，僅買進 25.7 億美元股票，除了幾乎清倉投資超過 31 年的富國銀行，現金儲備為 1454 億美元，逼近歷史紀錄。

波克夏第一季大砍雪佛龍、富國銀行的股票，敲進了怡安、大幅加碼 Kroger。蘋果、美銀仍是前兩大持股，其中蘋果就占其投資組合的 40%。

股神巴菲特於今年 5 月的股東大會上提到，他之所以拋棄銀行股，是因為擔心波克夏可能過度投資該行業，如果疫情加劇，該公司可能會遭受損失。

巴菲特提到：「總體而言，我們對銀行的需求不如以往那樣。」

分析師預期，銀行股將從經濟重啟、較高的利率、蓬勃的股票市場以及監管機構批准未來幾個月的更高股息和庫藏股中受益。

簡言之，巴菲特先前出售的銀行股票遠低於當前價格。

該報導提到，截至 2019 年底，波克夏持有的高盛股份價值 28 億美元，若持有至今，它今天價值將達到 43 億美元。摩根大通、PNC 和 Synchrony 股價也都處於創紀錄水準，而富國銀行和 M&T 銀行已反彈至 15 個月高位。