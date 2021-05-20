澳洲4月失業率降至5.5% 創一年來新低

根據澳洲統計局 (ABS) 在週四 (20 日) 公布的最新數據顯示，儘管就業人數減少，但澳洲 4 月失業率仍下降至 5.5%，連續第六個月下降，並創一年來新低。

數據顯示，4 月澳洲整體就業人數減少 30,600 個，低於市場預期的增加 20,000 人。其中，全職就業人數增加了 33,800 人，優於先前預估的減少 2800 人。兼職就業人數則減少 64,400 人，低於前值增加 91,500 人。

雖然整體就業人數減少，不過澳洲 4 月失業率下降至 5.5%，低於 3 月時的 5.7%，優於市場預期的 5.6%，與去年 7 月疫情高峰期時的 7.4% 失業率高點相比，4 月則是出現顯著復甦，4 月澳洲就業參與率為 66.0%，低於市場預期 66.3%，與前值 66.3%。

ABS 勞動力調查部主管 Bjorn Jarvis 表示，4 月份的數據並未顯示就業市場有重大變化，就業人數沒有大量減少，部分人是自願離職找尋新工作。

澳洲央行則仍看好就業市場成長，央行高層表示，澳洲經濟活動穩健成長，促使企業雇員需求增加，當局並指出，薪資補助計劃結束，未對就業市場造成衝擊。

澳洲央行維持基準利率 0.1% 歷史低點，並表示，在失業率有所降低和通貨膨脹率升至目標之前，將維持寬鬆政策。有必要的情況下，不排除進一步的購債計劃。不過該行認為，澳洲經濟正在復甦，並且優於預期，復甦持續的情況下，今年和明年的經濟成長將超過預期。