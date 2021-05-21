輝瑞疫苗能抗新型變種病毒？ BioNTech執行長：效力估約7成

BioNTech 執行長沙辛 (Ugur Sahin) 周四（20 日）出席土耳其政府的科學委員會線上會議時表示，與輝瑞 (PFE-US) 共同研發的新冠病毒疫苗，對抗印度新型變種病毒的感染防護效力與對抗南非病毒相當，意味著大約 70% 至 75%。

沙辛表示，近期一份針對已接種疫苗者的血液分析研究顯示，施打疫苗產生的抗體足以中和印度變種病毒。由於該研究對南非變種病毒也有同樣的結果，而臨床數據顯示輝瑞和 BioNTech 疫苗對南非變種病毒效力為 70% 至 75%，因此他預期其疫苗對印度變種病毒「可能也有同等效力」。

這位土耳其裔的德國科學家接受土耳其電視台訪談時說：「到目前為止我們已對 30 多種病毒測試，經測試後也證明我們的新冠疫明對 (南非) 變種病毒有效。」

土耳其衛生部長 Fehrettin Koca 表是，自 3 月以來，土耳其民眾感染變種新冠病毒的確診病例，每日新增不到 1 萬名。

土耳其上個月新增確診人數在全球一度高居第二，目前該國接種的新冠疫苗為輝瑞與 BioNTech 的疫苗，以及中國科興疫苗。

世界衛生組織（WHO）表示，印度變種新冠病毒（B.1.617.2）不僅在該國肆虐，也開始往歐洲歐洲擴散，在歐洲的 53 個國家中至少就有 26 個國家發現變種新冠病毒蹤跡。

WHO 歐洲區官員表示，目前歐洲地區施打的新冠病毒疫苗，包括輝瑞與 BioNTech 研發的疫苗，似乎能有效對抗傳染力極強的變種新冠病毒。

美國下令停用中國廣東海鷗的注射針筒

美國食品藥品監督管理局（FDA）周四宣布要醫療機構停止使用中國廣東海鷗公司（Guangdong Haiou Medical Apparatus Co）的疫苗注射針筒，因該公司疫苗注射針筒曾傳出幾起醫療事故，注射後針頭會從注射器脫落卡在患者手臂上，也有醫療人員在使用針筒時遭到刺傷。

一名接受路透採訪的藥劑師指出，輝瑞與 BioNTech 新冠疫苗使用的是廣東海鷗公司生產的疫苗注射針筒。

猶他州大學藥物資訊與支援服務資深藥學主任 Erin Fox 博士表示，先前曾收過輝瑞送來的該廠牌疫苗注射針筒，不過自 3 月後便不曾收到，目前也沒有使用。

FDA 在今年 4 月 30 日時就已限制廣東海鷗的注射針筒進口美國。