〈貴金屬盤後〉黃金連漲6日 今年迄今最長漲勢

週四 (20 日) 交易，黃金期貨價格逆轉早盤跌勢，最終延續漲勢至第六日，為今年迄今最長期的漲勢。

前一日 Fed 公布 4 月會議記錄，顯示 FOMC 成員認同，「任何自瓶頸帶來的物價上漲可能都只會對通膨有短暫影響。」會議記錄公布後，電子盤交易的黃金價格隨即走低。

該會議記錄也暗示，隨著經濟自疫情中復甦回升，FOMC 可能也正討論削減疫情時期的量化寬鬆。

黃金時事通訊編輯 Brien Lundin 提到，投資者過去幾天將黃金視為抗通膨和貨幣貶值的對沖工具，「但還沒做的下一步就是，對 Fed 將會升息一事有所認知，但即使升息，也仍遠遠落後通膨率，因為必須這樣。隨著大眾建立這樣的認知，投資者就會發現黃金仍是對抗通膨率上升、保護資產的最佳方法。」

6 月交割的黃金期貨價格上漲 40 美分或 0.02%，收每盎司 1881.90 美元，創交易最活躍契約自 1 月 7 日以降最高收盤價。

週四 6 月期金連續第六日上漲，為 2020 年 7 月 29 日以降最長連續漲勢 (當時為 9 連漲)。

7 月白銀期貨價格上漲 4 美分或近 0.2%，收每盎司近 28.07 美元。

Fed 週三公布的會議記錄指出，「一些與會者建議，倘若經濟持續朝委員會目標取得快速進展，接下來會議上的某個時點可能就適合開始討論調整購債速度的計畫。」

Wolfpack Capital 投資長 Jeff Wright 解讀，會議記錄顯示，「購債步伐必須在某個時候結束，但仍未有時間表也沒有真實目標。所以這只是快速提一下，而不是政策轉變。」

他認為該會議記錄對於縮表態度模糊，對於利率採鷹派立場，且 Fed 以往對通膨的憂心也降低了，這些推升了週四金價，「黃金可能還會邁向更高，但或在高於 1900 美元的時候面臨阻力和獲利了結交易。」

週四經濟數據也對新冠疫情復甦時期提供好壞摻半的景象。

隨著企業加速招聘，5 月中旬的美國失業救濟請領人數持續下降至疫情低點。截至 5 月 15 日當週，美國初次請領失業救濟人數減少 3.4 萬人，達到 44.4 萬人，優於預期。根據道瓊和華爾街日報調查，經濟學家先前預期該人數季調後僅下降至 45.2 萬人。

但 Wright 認為，「該數據有誤區，因為初次請領人數雖然優於預期，但持續請領人數卻大概增加了 11.1 萬人，達 375 萬人，因此整體來看，該數據好壞摻半，但短期內不是對黃金絕對不利的因素。」

與此同時，費城地區製造業活動數據「費城 Fed 工廠指數」5 月份自前月登上的 50 年高點 50.2 墜落至 31.5。另外，經濟領先指數 4 月份上升 1.6%，為去年 7 月以降最高漲幅。3 月漲幅為 1.3%。

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