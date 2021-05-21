美國提案討論全球最低企業稅率15% 比美企海外獲利稅率低

美國財政部周四 (20 日) 提議全球公司稅率設定在至少 15%，低於目前美國跨國企業海外獲利須繳納的 21%，凸顯美國在經濟合作發展組織 (OECD) 主導的國際談判遭遇挫折。財長葉倫強調，15% 已經是最低限度，將推動討論爭取更高的稅率。

美國 2.2 兆美元基礎建設計畫包括實施 21% 最低企業稅率，遭愛爾蘭等利用低企業稅率發展經濟的國家抨擊過高。葉倫說：「財政部強調 15% 是最低限度，應該推動更多討論，採取更高的稅率。」

業倫主張終結各國競相降低企業稅率的現象，認為這種行為侵蝕了各國政府稅收，面對隨著疫情暴增的財政赤字更吃力。這種主張不只推翻了川普的政策，也重新開啟 140 個國家之間對最低公司稅率的討論。

美國企業稅率在川普執政時期從 35% 調降到 21%，但拜登上台後提議拉高到 28%，以支應拜登總規模 4 兆美元的長期經濟刺激計畫。

在美國回到討論桌前，OECD 討論的稅率為 12.5%。目前採取此一稅率的愛爾蘭等國家，對拜登政府呼籲的 21% 最低公司稅抱持懷疑的態度，不過法國、德國等大國，則支持 21% 的稅率。

七大工業國 (G7) 財長將在 6 月 4 日到 5 日於倫敦開會，希望在民主黨於國會提出增稅案之前，先在 G7 國家凝聚共識。