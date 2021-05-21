 1

我駐紐約代表：美國若提供台灣更多疫苗 有助保護半導體產業

鉅亨網編譯余曉惠
我駐紐約代表李光章：美國若提供台灣更多疫苗 有助保護半導體產業　(圖:AFP)
我駐紐約代表李光章：美國若提供台灣更多疫苗 有助保護半導體產業　(圖:AFP)
Tag
疫苗晶片台灣台美美台美國拜登李光章半導體駐紐約台北經濟文化辦事處WHOWHA

本土疫情持續升溫，而全球晶片供貨依然吃緊，彭博報導，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章周四 (20 日) 受訪時表示，美國若能協助提供更多的新冠肺炎疫苗援助，可能有助於保護關鍵的半導體產業。

李光章說：「雖然目前疫情升溫還沒有（對半導體業）造成影響，但如果持續過久，可能造成物流上的問題。因此情況非常急迫，我們希望國際社會可以幫忙盡快釋出疫苗，協助控制疫情。」

彭博報導，李光章的言論或許能在苦於晶片短缺的美國政府間引發回響。美國商務部同日召開半導體視訊峰會，邀請對象包括 4 月曾出席白宮同樣目的會議的台積電 (TSM-US)。

本土疫情近日升溫，加上缺水影響供電，讓主要科技公司營運面臨挑戰。根據彭博疫苗追蹤資料，台灣迄今取得的疫苗有限，僅 31.5 萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗，目前已經施打 24.5 萬劑，相當於約 0.5% 人口已接種。

我國駐美代表蕭美琴周五表示，正試圖確保已訂購的莫德納（Moderna）疫苗如期於 6 月送抵台灣。

李光章說，目前正和白宮洽商取得一部分拜登政府釋出的 2000 萬劑疫苗，希望白宮很快會有答案。

世界衛生大會（WHA）將於 5 月 24 日至 6 月 1 日透過視訊方式舉行，美國在內 G7 國家支持我國以觀察員身份與會，但世界衛生組織（WHO）迄今未邀請。

（本文不開放合作媒體轉載）

相關個股

台積電2330

相關新聞