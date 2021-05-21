我駐紐約代表：美國若提供台灣更多疫苗 有助保護半導體產業

本土疫情持續升溫，而全球晶片供貨依然吃緊，彭博報導，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章周四 (20 日) 受訪時表示，美國若能協助提供更多的新冠肺炎疫苗援助，可能有助於保護關鍵的半導體產業。

李光章說：「雖然目前疫情升溫還沒有（對半導體業）造成影響，但如果持續過久，可能造成物流上的問題。因此情況非常急迫，我們希望國際社會可以幫忙盡快釋出疫苗，協助控制疫情。」

彭博報導，李光章的言論或許能在苦於晶片短缺的美國政府間引發回響。美國商務部同日召開半導體視訊峰會，邀請對象包括 4 月曾出席白宮同樣目的會議的台積電 (TSM-US)。

本土疫情近日升溫，加上缺水影響供電，讓主要科技公司營運面臨挑戰。根據彭博疫苗追蹤資料，台灣迄今取得的疫苗有限，僅 31.5 萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗，目前已經施打 24.5 萬劑，相當於約 0.5% 人口已接種。

我國駐美代表蕭美琴周五表示，正試圖確保已訂購的莫德納（Moderna）疫苗如期於 6 月送抵台灣。

李光章說，目前正和白宮洽商取得一部分拜登政府釋出的 2000 萬劑疫苗，希望白宮很快會有答案。

世界衛生大會（WHA）將於 5 月 24 日至 6 月 1 日透過視訊方式舉行，美國在內 G7 國家支持我國以觀察員身份與會，但世界衛生組織（WHO）迄今未邀請。

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