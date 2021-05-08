台灣防疫經驗寶貴 美國務卿支持台灣參與WHA

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 周五 (7 日) 發表聲明，呼籲世界衛生組織 (WHO) 應邀請台灣以觀察員身分參加本月的世界衛生大會 (WHA) 年度會議，認為沒有排除台灣的理由。

布林肯在聲明中表示，5 月 24 日即將舉行年度 WHA 加強國際合作以終結新冠肺炎的衝擊，並推動全球衛生安全，然而若美國沒有採取適當行動，台灣將再次被排除在外。

布林肯說：「沒有正當理由再將台灣排除，美國呼籲 WHO 秘書長應如過去前幾年一般，在中華人民共和國提出異議之前那幾年的做法，邀請台灣以觀察員身份參加 WHA。」

布林肯表示，全球衛生安全挑戰無關國界或政治爭端，台灣為解決這些問題提供寶貴的貢獻和經驗，WHO 高層和所有負責的國家應認可，在 WHA 上排除 2400 萬人的利益，只會危害而無法促進全球衛生良好發展。

聲明並說，台灣是可靠的合作夥伴、充滿活力的民主國家和世界上的強大力量，若排除在 WHA 之外，將不利於全球致力於控制疫情和預防未來的健康危機，因此，美國敦促 WHO 應邀請台灣參加大會。

除美國外，七大工業國集團 (G7) 外長日前會後也發表公報，表明支持台灣有意義地參與 WHO 論壇及 WHA。隨後中國外交官汪文斌周四表示，台灣在參與國際組織活動涉及主權國家議題，必須按照一個中國原則處理。

台灣被認為是全球第一個有意義提出新冠肺炎警報的國家之一，2019 年 12 月 31 日曾致函 WHO，表明中國武漢市有出現至少 7 例非典型肺炎病例。