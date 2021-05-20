〈國內疫情升溫〉雙北市場、夜市餐飲全面改外帶 新北超商禁售茶葉蛋等熟食

為防堵新冠病毒擴散，雙北市府今 (20) 日宣布，超市、夜市、地下街、攤販集中場、傳統市場，所有飲食類攤商即日起，一律改為外帶或外送，市府將加強稽查，一般餐廳則維持不變。新北經發局更進一步表示，轄內超商需停止販售未有包裝的熟食產品，包括茶葉蛋、熱狗、地瓜、關東煮等。

台北市長柯文哲今天召開防疫記者會指出，中央宣布新增本土 286 例，顯然全國的疫情還在持續發展，針對萬華專案篩檢站的完成篩檢人數，截至昨天共計 1271 人，其中快篩陽性率降至 4.6%，顯示各地方政府開始實施較嚴格管制，對降低疫情擴散是有效的。

台北市府發布行政命令，超市、夜市、地下街、攤販集中場、市場 (含批發及公有零售市場)，所有的飲食類攤商即日起，一律外帶或外送，市府將加強稽查，一般餐廳則維持不變。新北市同步取消傳統市場、夜市等餐飲內用行為。

新北經發局長何怡明進一步指出，轄內 2352 家四大超商門市，先前已協調關閉內用區，但因應疫情緊張，今天再度升級防疫措施，超商需停止販售未有包裝的熟食產品，包括茶葉蛋、熱狗、地瓜、關東煮等。

同時，新北所有大賣場的內用區需全數關閉，除了禁止試吃外，未有包裝的熟食產品展售時，除因產品取置開啟遮罩設施外，須全程於完整遮罩設施內存放，並一律以外帶方式販售。另外，轄內 168 處傳統市場、夜市的公共飲食區及內用區全數停止開放，一律改成外帶方式販售。