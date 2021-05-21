〈新股IPO〉京東物流超額認購逾270倍 5/21中午截止認購

週五 (21 日) 港媒報導指出，根據券商提供的數據顯示，京東 (9618-HK) 旗下京東物流在香港 IPO 的散戶認購情況已有 271 倍的超額認購，約吸引 2160 億港元認購，預計散戶的認購工作將在今日中午。

京東物流在港交所 (388-HK) 公告，香港 IPO 每股發售價為 43.36 港元，全球發售 6.09 億股，其中香港發售 1827.5 萬股，預計將於 5 月 28 日掛牌交易。

法人圈方面，這次京東物流 IPO 吸引軟銀與淡馬錫的認購，黑石集團、老虎全球、誠通投資、銘基和橡樹資本也參與京東物流 IPO 認購。

外界分析認為，京東物流可望成為今年目前為止港股募資額第二高的 IPO 案，僅次於快手 420 億港元。公司上市後預期市值將達約 2398 億港元～2641 億港元。

(圖片: AFP)

一體化供應鏈收入是京東物流營收的主要組成。2020 年，京東物流一體化供應鏈收入佔總營收比重達到 75.8%。根據灼識諮詢報告，京東物流是中國最大的一體化供應鏈物流服務商。可以說，一體化倉配服務和以儲代運的營運模式成為京東物流的護城河，也是京東物流高速成長的核心。

2020 年京東物流服務企業客戶數超過 19 萬，針對民生用品、服裝、家電、家具、3C、汽車和生鮮等多個產業的差異化需求，京東物流形成一體化供應鏈解決方案，並對安利、雀巢、小米、SKECHERS、蒙牛等等知名品牌商進行深化服務。

目前，京東物流自有倉庫 800 座，面積約 2000 萬平方公尺。此外，還有 1400 座由合作夥伴營運的雲倉庫，租賃物業 1700 萬平方公尺。

