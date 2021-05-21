恆指大改革季檢將出爐 騰訊降2% 阿里巴巴有望提高3%

香港恆生指數將於周五 (21 日) 盤後公布季檢結果，第一輪更動將揭曉，目標要從金融股為重的指數轉型為多元化型態，以順應市場真實樣態。

這是恆生指數公司 3 月宣布進行有史以來最大規模改革後首次的季度審查，預計到 2022 年中將成分股由 55 家增至 80 家，增加低權重企業，並降低權值股比重，估將耗時 5 個季度。

據彭博彙編數據，約有規模 160 億美元的基金追蹤恆生指數，恆生指數公司將於周五盤後公布成分股變更，並預定於 6 月 7 日開盤生效。

恆生指數板塊比例調整（圖：Bloomberg)

隨著港股科技股自 2019 年超越金融股成為最大板塊，恆指指數公司一直致力於降低指數中金融股的權重，以更貼近整體市場代表性。友邦保險 (AIA Group) 和騰訊目前是港股兩大權值股，權重約 10% 左右。

由於經濟復甦，近幾個月市場資金對周期、價值股的追逐也使得這一系列改革更急迫與必要，一些分析師認為，第一批新的港股成份股將以目前代表性企業最不足的領域為優先，例如消費和醫療保健板塊。

銀河聯昌證券 (CGS-CIMB) 分析師 Chi Man Wong 表示：「平衡不同板塊權重可能是港股改革初期的優先事項。但是，由於科技股已在指數中占有較大權重，因此不太可能是第一輪增加的板塊。」

建銀證券分析師 Cliff Zhao 表示，為了降低市場波動性，恆生預計到 2022 年中期將每季增加五檔新成分股。銀河聯昌證券分析師認為，周五可能新增的公司包括最近上市的藥局商京東健康國際和中國服裝商李寧。

中金公司 (CICC) 則預估市值較大的京東和網易有望列入，而華潤創業和嬰兒奶粉商飛鶴乳業也有人看好加入，有利於這些股票後市。

Cliff Zhao 表示，恆生指數可能會下調交通銀行權重，以減輕中資銀行的影響，成交量相對較少的瑞聲科技和恆安國際可能會被剔除。分析師還預估，最大權重將自 10% 降低至 8%，意味著友邦保險、騰訊和匯豐的指數影響力將下滑。

據銀河聯昌證券計算，估約有 28.5 億港幣的被動資金將自騰訊流出，友邦保險也將流出類似規模資金。此外，阿里巴巴權重有望由 5% 升至 8%，將吸引 46 億港元的資金流入，美團也可能升至近 8%。

不過，受到中國反壟斷監管壓力影響，科技股過去 3 個月來表現不佳，若該板塊比重上升，可能會拖累指數表現。恆生指數自 2 月份觸及高點以來，港股便一直是全球表現最差的市場之一，迄今下跌 8.5%，科技板塊下跌 28%。

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