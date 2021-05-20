〈財報〉騰訊Q1營收年增25%優預期 今年加強投資三領域

騰訊 (0700-HK) 周四 (20 日) 港股盤後公布 2021 年第 1 季財報，營收年增 25%，至人民幣 1353 億元，優於市場預期，調整後純益也年增 22%。騰訊承諾，將把今年的部分利潤投入新發展機會，擴大企業服務、遊戲及短視頻內容 3 項領域投資。

騰訊周四小幅收漲 0.25%，至 609.00 港元。

騰訊盤後股價 (圖：Google)

Q1 財報關鍵數據：(以人民幣計算)

總收入：1353 億元，年增 25%，高於 Refinitiv 平均預期的 1343.9 億元

營業利益：562.73 億元，年增 51%

公司權益持有人應佔淨利：477.67 億元，年增 65%，高於 Refinitiv 平均預期的 354.5 億元

(Non-IFRS) 公司權益持有人應佔淨利：331 億元，年增 22%

EPS：5.02 元，去年同期為 3.049 元

攤薄 EPS：4.917 元，去年同期為 2.999 元

(圖：騰訊)

收入按業務分拆：

增值服務：724.43 億元，年增 16%

網路廣告：218.20 億元，年增 23%

金融科技及企業服務：390.28 億元，年增 47%

其他收入：20.12 億元，年增 40%

騰訊 Q1 付費增值服務註冊帳戶數年增 14.3%，至 2.257 億，其中，視頻付費服務會員數年增 12%，至 1.25 億元，音樂付費會員數年增 43%，至 6100 萬，季增 490 萬人，為 2016 年以來最大。

社群服務方面，Q1 微信和 WeChat 合併月活躍用戶數年增 3.3%，至 12.416 億，QQ 智慧終端月活躍用戶數年減 12.6%，至 6.064 億。

觀察三大業務表現，受惠於《王者榮耀》、《PUBG Mobile》、《和平菁英》及近期推出的《天涯明月刀手遊》等手機遊戲收入增長帶動，騰訊上季遊戲收入年增 17%，至 436 億元，光手機遊戲收入就達 415 億元。

在電商平台、教育以及快速消費品需求推動下，加上易車控股合併案收入貢獻，上季網路廣告收入年增 23%，至 218.20 億元。

去年居家令的高基期效應影響，加上行動支付長期趨勢，上季金融科技服務收入年增 47%，至 390 億元，同樣受到企業軟體、線上視訊客戶需求增長支持，企業服務收入增速也較去年 Q4 提升。

展望未來，騰訊表示，鑑於全球數位化目前仍處初期階段，科技進步可望為其消費和產業網路帶來大量機會，今年將擴大企業服務、遊戲以及短視頻內容 3 方面的投資。