〈台股盤前〉美股走揚 可望激勵短線反彈

美股四大指數股周四大漲，台指期夜盤同步走揚 188 點，台積電 ADR 連續第三天走揚，溢價差拉大至逾 11%； 法人分析，台股今 (21) 日可望展開反彈攻勢，後續氣勢能否延續，還是得關注電子股成交占比能否回升。

美上週初領失業金續創疫情爆發以來最低紀錄，在科技股領軍下，美股四大指數走揚，那指大漲 236 點或 1.77%、費半上漲 78.84 點，或 2.64%，道瓊上漲 180 點或 0.55%、標普也漲 43.44 點或 1.06%。

台股 ADR 方面，台積電 ADR 小漲 0.78%，較台北交易股票溢價約 11.73%；不過，聯電 ADR 下跌 2.4%。

市場消息方面，為免疫情擴散，金管會宣布，自 5 月 24 日至 6 月 30 日，停止召開股東會，衝擊 1931 家上市櫃及興櫃公司，金管會也將股東會召開期限延至 8 月底前。

面板報價持續強勢，5 月下旬面板報價持續上揚，電視、筆電及顯示器面板均價全數走高；法人預期，6 月價格仍會繼續小漲，寫下「連 13 個月上漲」的紀錄。

中國鐵礦砂等黑色礦石商品重挫，不過，中鋼及中鴻均認為，中國供需基本面良好，預計在炒作情緒降溫及釋放後，價格終將追上國際行情，且在中國官方「碳中和」目標下，預計鋼市供給偏緊格局不變，整體市場將進入良性推升週期。