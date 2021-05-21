〈台股盤中〉電金傳領軍多頭回神 挑戰季線反壓站回10日線

台股今 (21) 日開高走，在電金傳三大族群合力點火下，早盤指數大漲逾 350 點攻上 16426 點後，重新收復 10 日線，權值股王台積電、鴻海、大立光、聯發科全數走揚，加上航運股助攻，帶動大盤指數翻紅，儘管盤中漲勢收斂，但預估成交量仍有望上看 5000 億元。

國際股市重拾多頭行情，台股早盤也一甩 520 頹勢，早盤由航海王率先發動攻勢，開盤不到 30 分鐘指數就大漲逾 350 點，包括電子、金融與塑化等指標個股在買盤加持，激勵股價走揚，其中金融股不甩疫情陰霾，指數大漲近 3%，貢獻大盤約 40 點。

鴻海在外資回補下，激勵股價盤中大漲 3.3%，暫時收在 109 元，股價重新站回半年線；鴻海股價翻紅也讓鴻家軍股價沾光，包括正達、榮創、瑞祺電通、廣宇、建漢在買單敲進下，激勵盤中股價分別有 3%~5% 漲幅。

航運股中，萬海早盤氣勢如虹，開盤 11 分鐘後股價跳上漲停關門，暫時收在 114 元；指標個股陽明、長榮盤中分別也有 7%、6% 以上漲幅，而在疫情宅經濟加持下，帶動宅配通、嘉里大榮盤中也大漲逾 7%。

金融股中富邦金與國泰金盤中各有 3% 以上漲幅，富邦金盤中股價暫收在 72.7 元，國泰金盤中股價也站上 55 元關卡，股價重回近一周新高；其他包括中信金統一證、上海商銀、三商壽與安泰銀盤中也有 2% 以上漲幅。

苯乙烯報價上漲，帶動塑化股股價受惠，包括南亞、台塑化等指標個股盤中股價在買單敲進下，激勵股價墊高；其他包括華夏、三芳、世坤等也在買盤加持下，帶動股價走揚。

整體而言，儘管台股隨國際股市回神，但目前大盤仍由航運主導，成交比重仍有 3 成之多；電子權值股股價雖有反彈，但電子盤成交比重僅約 43%，但因國內疫情仍舊嚴峻，短線變數仍多，建議不宜過度追高，並適度逢高獲利了結。