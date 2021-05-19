監管壓力大！中國科技股今年表現差 花旗：正浮現投資機會

花旗全球財富管理投資長 David Bailin 周二 (18 日) 表示，受到中國監管壓力導致表現不佳的中國科技股正出現絕佳的投資機會，考量到中國市場規模和機會，這些大型科技股仍具有巨大的潛力。

Bailin 表示：「如果將其中一些公司與同類美國科技股相比較，它們的價格更便宜，且潛在市場更大，但是缺乏許多基礎設施、零售基礎設施，否則他們潛在的影響將非常了不起。」

受到中國監管機構調查，中國科技巨頭阿里巴巴、小米和美團股價飽受壓力，今年迄今為止，這些科技巨頭港股掛牌的股票已分別下跌 10.7%、19.9%、11.7%。

Bailin 認為，其中一些表現最差的股票現在正成為具投資價值的股票，監管方面的壓力使這些股票表現疲軟，但中國並沒有試圖壓制這些公司。

Bailin 表示 ：「科技類股監管風險明確，中國政府僅有意監管這些公司，而非有意破壞，兩者之間差別很大。」

中國政府一直在打擊這些科技巨頭，在過去幾年中，科技股很大程度上受到法規的限制。中國也在 2 月對平台經濟的公司發布修訂後的反托辣斯法，其中從電商到食品外送的各種服務都屬於該範疇。