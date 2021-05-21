本土疫情升溫 台股何時見底？

近期台灣本土案例前所未見地快速升溫，雙北市宣布進入三級警戒，引發市場恐慌，台股加權指數在上週連續兩天出現超過 3% 的跌幅。這波疫情對台股影響程度會有多大？接下來投資台股該怎麼做？

1. 疫情升溫有前車之鑑

如果想知道疫情二度升溫對股市會有什麼影響，可以透過分析其他國家先前發生類似狀況時帶來的衝擊，便可以幫助推估對台股會有多大的影響。儘管每個國家狀況不一，有些國家在疫情再度升溫後每日確診人數幾乎翻倍，有些則像巴西疫情因為確診人數持續居高不下，而難有清楚的升溫界線，但在基準日之後每日累積確診人數相較前一個月幾乎都快速上升。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，爆發基準日取每日確診人數快速上升前相對低點，資料截至 2021/5/17。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 台股跌幅已接近其他疫情升溫國家

疫情升溫對這些國家股市確實有帶來衝擊，如果以最大跌幅來看，下跌最多的是巴西，跌幅為 12.7%。而如果以相對同期全球股市表現來看，印度則是下跌了 14.5%。目前台股相對表現則是下跌了 11.7％，與這些國家的跌幅已相去不遠。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/5/17。指數分別為印度 SENSEX、Nikkei 225 日經、美國 S&P 500、巴西聖保羅指數，此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 疫情影響有限，他國股市快速修復

此外，這些國家在疫情再度升溫後，股市表現也不差。印度雖在疫情升溫後出現明顯的跌幅，但跌幅也逐步收斂，除了日本之外，其他國家則出現逆勢上漲（* 日本、印度股市資料自基準日未滿三個月）。股市反應的是對未來的預期，美國人至少施打一劑的比例已達 47.6%，且預計在夏天可以達到全體免疫。當疫苗釋出給其他國家時，疫情的威脅將可能逐步淡去，這時候國家基本面顯得更加重要，而台股基本面強，因此建議目前不需要過度擔心。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/4/30。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

看多台股不悲觀，分批進場最安全

若將巴西、印度的跌幅套用在台股上，台股自高點 17,709 點將修正至 15,141 ~ 15,584 點，如果出現不理性下跌則可能跌破 15,000 點，但如果有出現超跌反而是買進的好機會。對於疫情更悲觀的人，則可以選擇分批在最近的低點進場。台灣今年經濟狀況良好，但個股輪動快速，建議透過分散投資的基金反而可以較安穩地參與台股市場。

鉅亨精選基金

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「鉅亨買基金」獨立經營管理

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