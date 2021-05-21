〈股東會史上首延期〉中鋼停發紀念品 待警戒降二級再開放領取

中鋼 (2002-TW) 今 (21) 日表示，因全國疫情提升至三級警戒，將全⾯停⽌受理股東委託出席股東會及換領股東會紀念品，後續待中央流⾏疫情指揮中⼼解除全國各地區疫情，並降至二級警戒，另行公告可領取時段與地點，將安排較寬裕的時間讓股東領取紀念品。

中鋼表示，若作業時間不及或是延期的股東會當日，全國或部分地區仍在疫情 (準) 第三級警戒時期，股東會將不受理紀念品換發，並安排股東會後統一辦理。

此外，中鋼原委託凱基證券及永豐⾦證券辦理受託代理事項，但基於疫情考量，中鋼表示已取消受託代理之委任，各處所將全⾯停⽌受理股東委託出席股東會及換領股東會紀念品。

至於配套方案，中鋼表示，原本擬委託出席股東會 (千股以上) 的股東，可於疫情緩解、全國各地區疫情降至第二級警戒後 4 ⽇起算 15 ⽇，於營業時間內持開會通知書正本⾄全通事務處理股份有限公司、長龍會議顧問股份有限公司及聯洲企管顧問股份有限公司等三家紀念品代發業者之各營業據點兌換。

至於已參加電⼦投票之股東 (不限股數)，同樣在疫情緩解、全國各地區疫情降至第二級警戒後 4 ⽇起算 15 ⽇，在營業時間內前往中鋼股務代理機構凱基證券股務代理部領取股東會紀念品。

另外，中鋼也配合金管會規定，6 月 18 日的股東會依法延期，中鋼表示，將擇日另行召開董事會，重新決議股東會召開日期並依法公告，不過，股東電子投票期間仍依原定時程辦理自 5 月 19 日至 6 月 15 日。

另外，中鋼股東會開會通知書已於 5 月 18 日寄出，通知書依然有效，不會重新寄發，如股東需補發通知單，請於年 6 月 18 日前電洽股務代理機構凱基證券辦理。