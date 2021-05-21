〈國內疫情升溫〉緯創證實一員工確診 全台辦公區在家上班延長至5/28

國內疫情持續升溫，代工大廠緯創 (3231-TW) 今 (21) 日證實，汐止辦公室一位員工昨 (20) 日接獲通知確診，但該員工最後進入公司時間為上周五(14 日)，也已針對相關樓層、電梯進行全面消毒，因應疫情，全台辦公區分流在家上班措施將延長實施至 5 月 28 日。

緯創表示，公司昨日晚間接獲通知，一名汐止辦公室員工確診，隨即調查該員工足跡，該員工最後進入公司時間為上周五 (14 日)，本周一 (17 日) 就並未進公司，且 5 月 18 日起也啟動分流在家工作，目前已針對相關樓層、電梯進行全面消毒，至於同層樓員工也強制在家上班。

緯創進一步指出，該員工足跡相對單純，後續將持續配合政府相關防疫措施，而面對全台疫情仍未見趨緩，昨日也決議再提升全台所有辦公廠區防疫措施，包含台北、新竹、高雄、龍潭等辦公區，分流在家上班防疫措施將延長執行至 5 月 28 日。

緯創表示，相關防疫管制措施將視防疫需要，持續滾動式調整。

而緯創員工確診，也是繼大立光 (3008-TW)、和碩 (4938-TW) 後，第三家蘋果 (APPL-US)iPhone 供應鏈染疫，但法人認為，多數生產工廠仍集中在中國，因此目前對於相關生產代工業務影響有限。