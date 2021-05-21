信義房屋開發事業 將尋找雙北合適標的

信義房屋 (9940-TW) 今 (21) 日召開股東常會，董事長薛健平在會中指出，開發事業方面，新北板橋江翠重劃區的「嘉品」預售案，銷售率已逾 9 成，未來台灣開發事業預計仍將把發展主力放在雙北市，積極尋找合適標的，協助地主進行都更或危老重建、合建或是購地自建。

此外，信義房屋在中國江蘇無錫「山水嘉庭」案今年的銷售動能加速，目前銷售率逾 4 成。

至於總銷近人民幣 36 億元 (約 156 億元新台幣) 的「信義嘉庭」案，已於 2017 至 2020 年認列大部分營收獲利，今年則已將餘屋完售。

信義房屋總經理劉元智表示，過去一年多來，信義房屋就將防疫作業升級，成立「信義集團防疫指揮中心」，由總經理為召集人，對外服務與內部作業都會配合政府施策，提出相關保障與安全措施，雖然受到近期疫情升溫影響，來客數量及整體帶看量確實受到影響，但一切仍以防疫為優先。

劉元智指出，中央疫情指揮中心宣布全台升為三級警戒，雖然短期而言對房市成交量產生較大衝擊，相較去年疫情剛發生不久，信義房屋營收受衝擊，但政府防疫有成，5 月營收旋即回升，目前疫情可能造成的影響期間較去年拉長，但全台三級警戒下，若能有效防堵疫情持續升溫，或是有效控制疫情在可接受範圍內，只要購售屋需求仍在，未來房市的長期量能應有平穩發展。

信義房屋指出，金管會宣布，公開發行公司自 5 月 24 日起至 6 月底止，將停止召開股東會，為保護出席股東，信義房屋決定今年股東會採取高規格防疫模式，在主會場外的同棟大樓，另規劃 5 間獨立空間會議室，每間會議室最多 5 人，且均架設同步視訊的設備，方便股東參與會議及發表意見，並可進行實體投票。

信義房屋去年稅後純益 15.52 億元，每股純益 2.11 元，今天股東會並通過，每股將配發現金股利 1.7 元。