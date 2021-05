〈美股盤前要聞〉經濟復甦前景樂觀 美股期貨回升

美上周初領失業金人數再探疫情來新低,經濟復甦前景樂觀。美國今日將公布 5 月 Markit 製造業採購經理人指數。美股期貨週五 (21 日) 回升,道瓊期貨漲 0.38%,標普 500 期貨漲 0.33%,那斯達克 100 期貨漲 0.28%。

1. 輝瑞疫苗能抗新型變種病毒效力估逾 7 成

BioNTech 執行長沙辛 (Ugur Sahin) 周四(20 日)出席土耳其政府的科學委員會線上會議時表示,與輝瑞 (PFE-US) 共同研發的新冠病毒疫苗,對抗印度新型變種病毒的感染防護效力與對抗南非病毒相當,意味著大約 70% 至 75%。

沙辛表示,近期一份針對已接種疫苗者的血液分析研究顯示,施打疫苗產生的抗體足以中和印度變種病毒。由於該研究對南非變種病毒也有同樣的結果,而臨床數據顯示輝瑞和 BioNTech 疫苗對南非變種病毒效力為 70% 至 75%,因此他預期其疫苗對印度變種病毒「可能也有同等效力」。

2. 馬斯克再放利多?推文一出狗狗幣大漲 26%

加密貨幣市場經歷閃崩後,特斯拉執行長馬斯克周四 (20 日) 在推特發文表示自己「沒有也不會」出售任何狗狗幣部位,此言再度掀起加密市場波瀾,狗狗幣聞訊大漲逾 26%。

馬斯克推文中問:「櫥窗裡的狗狗幣多少錢?(How much is that Doge in the window?)」之後引發網友熱烈回應,馬斯克並在後續回文時表示,他「沒有、也不會」出售任何狗狗幣。

消息傳出後數小時後,狗狗幣漲逾 11% 至約 40 美分,之後漲幅擴大, 24 小時內漲幅達到 26.54% ,報 40.7 美分。

3. 應材 Q2 營收創新高、財測優

半導體設備大廠應用材料 (Applied Materials) 周四 (20 日) 公布 2021 會計年度第二季財報,營收再度創下單季新高,且各項表現皆優於市場預期,應材表示現在正是未來 10 年新半導體長期趨勢的開始,多個終端市場正在快速成長。

應材表示,第二季營收報 55.8 億美元,年增 41%,優於 FactSet 預期 54.1 億美元,毛利率報 47.7%。其中,第二季半導體系統業務營收為 39.72 億美元,年增 54.7%,占營收達 68%,其中晶圓代工、邏輯等占 56%、記憶體占 14%,快取記憶體 30%。

應材財務長 Dan Durn 表示,預估第三季半導體系統營收 42.5 億美元,約年增 46%,技術整合服務 12.3 億美元,年增約 19%,顯示與相鄰市場營收約 4.15 億美元。

4. 特斯拉 Model S Plaid 下月初交貨

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 週四在推特上表示,加州 Fremont 工廠將於 6 月 3 日舉辦「Model S Plaid 交車大典」。

他特別點出,「6 月 3 日在我們加州工廠舉行 Model S Plaid 交車活動。有史以來,最快的量產車 0-60mph 只需要 2 秒不到的時間。」

Model S Plaid 是特斯拉旗艦電池電動車的更新款,該款電動車自 2012 年以來一直量產中。

5. 福特首款全電動皮卡預訂量達 2 萬輛

美國汽車大廠福特 (F-US) 近日正式發表了全電動版的皮卡車「F-150 Lightning」,福特執行長 Jim Farley 表示,在推出不到 12 小時的時間內,新款全電動皮卡的預訂量就達到了 2 萬輛。

福特於昨日在密西根州迪爾伯恩的公司總部舉行了 F-150 Lightning 的發表會。一直以來,福特的 F-150 是北美最暢銷的皮卡車,此外,F 系列車款也一直是福特最賺錢的產品。

福特表示,F-150 Lightning 將於福特的 Rouge 皮卡工廠進行製造,預計於明年春季開始生產,並在 2022 年中旬正式上市。