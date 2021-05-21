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〈美股早盤〉Markit PMI報告將揭曉 美股延續反彈態勢 道瓊漲超200點

鉅亨網編譯林薏禎
〈美股早盤〉Markit PMI報告將揭曉 美股延續反彈態勢 道瓊漲超200點 (圖：AFP)
〈美股早盤〉Markit PMI報告將揭曉 美股延續反彈態勢 道瓊漲超200點 (圖：AFP)
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IHS Markit 即將公布美國製造業和服務業採購經理人指數 (PMI)，為經濟復甦步伐提供更多線索，美股延續昨日反彈態勢，周五 (21 日) 截稿前，道瓊工業指數漲逾 300 點或 0.92％，那斯達克綜合指數漲 0.2％，標普 500 指數漲 0.6％，費半於平盤震盪後走低，小跌 0.08%。

主要指數周四 (20 日) 中止連續三天的跌勢，標普 500 指數收高 1.1%，道瓊收漲 0.6%，在科技股的支撐下，那斯達克綜合指數收漲 1.8%。

在擔憂通膨急遽增溫的同時，美國昨日公布失業金報告，再度降至疫情爆發以來低點，提振市場對於勞動力市場復甦信心，並反轉市場情緒，帶動成長股和加密貨幣等風險資產回彈。

截稿前，蘋果 (AAPL-US)、臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US) 和 Netflix(NFLX-US) 等大型科技股漲跌不一。繪圖晶片大廠 Nvidia(NVDA-US) 在宣布股票分割計畫後，開盤漲超 3%。

10 年期美債殖利率周五下滑至 1.613％，美元持續於 90 關卡下方震盪，金價則維持漲勢，於 4 個月高位附近徘徊。

達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 以及舊金山聯準銀行總裁戴利 (Mary Daly) 周五今日將發表談話，兩人對 Fed 是否應收緊政策支持的看法不一，前者認為當局應盡快討論減少購債，後者認為現階段討論仍為時過早。

企業財報面，受惠於後疫情時代的需求回升，運動服飾零售商 Foot Locker(FL-US)、農業設備商迪爾 (DE-US) 等今日盤前公布亮眼財報，股價分別漲 2.8％和 0.4％。

截至台北時間周五 (21 日)21 時許：  
  • 道瓊工業指數上漲 313.68 點或 0.92%，暫報 34397.83 點
  • 那斯達克綜合指數上漲 26.27 點或 0.20%，暫報 13561.46 點
  • 標普 500 指數上漲 24.40 點或 0.59%，暫報 4183.52 點
  • 費半下跌 2.59 點或 0.08%，暫報 3064.22 點
  • 台積電 ADR 下跌 0.85% 至每股 112.32 美元
  • 十年期美債殖利率下跌至 1.613%
  • 紐約輕原油上漲 2.29% 至每桶 63.36 美元
  • 布蘭特原油上漲 1.89% 至每桶 66.34 美元
  • 黃金上漲 0.33% 至每盎司 1888.20 美元
  • 美元指數下跌 0.05% 至 89.85 點  
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
焦點個股：

應材 (AMAT-US) 早盤下跌 1.58％，至 128.26 美元

應用材料 (Applied Materials) 周四盤後公布 2021 會計年度 Q2 財報，營收、調整後 EPS 均優於市場預期，並給出樂觀的全年財測，看好半導體與設備需求持續增長。

Moderna(MRNA-US) 早盤上漲 1.10％，至 167.80 美元

日本與南韓政府正式批准 Moderna 研發的新冠疫苗，下周一 (24 日) 起將於東京和大阪大型接種中心使用，日本政府目前採購的 Moderna 疫苗可供 2500 萬人接種。

Palo Alto Networks(PANW-US) 早盤下跌 4.89％，至 359.41 美元

資安公司 Palo Alto 周四盤後公布 2021 會計年度 Q3 財報，營收、獲利雙雙優於市場預期，隨著遠距工作和居家上班成為企業的新辦公型態，資安風險勢必隨之提高，帶動網路安全需求提升，Palo Alto 因此上調全年財測。

今日關鍵經濟數據：
  • 美國 5 月 Markit 製造業 PMI 初值報 61.5，預期 60.8，前值 60.5
  • 美國 5 月 Markit 服務業 PMI 報 70.1，預期 64.9，前值 64.7
  • 美國 5 月 Markit 綜合 PMI 報 68.1，前值 63.5
  • 台北時間 22:00 將公布美國 4 月成屋銷售年化總數，預期 606 萬戶，前值 601 萬戶
  • 台北時間 22:00 將公布美國 4 月成屋銷售年化月增率，預期 0.8%，前值 - 3.7%
華爾街分析：

BMO Capital Markets 首席投資策略師 Brian Belski 表示，預計通膨升溫情況不會持續延長，相信 Fed 也不會冒著政策失誤的風險，拖延縮減 QE 和升息的時程。

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 投資長 Mark Haefele 認為，金融、能源等受惠於通膨題材的類股仍有上行空間，相對來說，大型科技股的近況則較為模糊。

針對 Fed 周三發布的會議紀要，Forexlive 分析師 Giles Coghlan 指出，短期內供應鏈問題和原物料短缺問題不會改善，且會繼續對物價帶來上行壓力，但 Fed 可能對通膨上升的情況更有耐心。

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