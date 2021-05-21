應材Q3營收續創高 京鼎設備代工動能強

半導體設備大廠應材 (AMAT-US) 今 (21) 日釋出樂觀展望，預期第三季營收將持續成長，並再創歷史新高，也點出邏輯 IC 的晶圓代工設備將是今年成長最快的市場，外界預期，應材的主力代工夥伴京鼎 (3413-TW) 可望直接受惠。

應材執行長 Gary Dickerson 表示，半導體產業將持續成長，且現今才是未來 10 年成長的開始，將推升設備需求同步成長，尤其受惠先進製程與特殊製程大量投資，邏輯 IC 代工今年將成為晶圓設備成長最快的市場。

其次如記憶體，也隨著廠商投資新技術研發以及擴產，成長速度僅次於邏輯 IC，NAND 則出現較溫和成長，預計可較去年成長 30%。

京鼎向來是台灣應材供應鏈的指標股，去年起切入應材的 ALD(原子層沉積) 和 PVD(物理氣相沉積) 設備，主要用於邏輯晶圓代工設備，預期今年兩大新品的營收，就可占整體營收比重的個位數百分點。

此外，京鼎原先專注的 CVD(化學氣象沉積)、Etch(蝕刻) 設備，與記憶體景氣高度連動，隨著今年記憶體景氣熱絡，大廠也擴大投資力道，相關設備模組需求可望再續強。

至於後續零組件備品，京鼎也與應材深化合作，看好今年 CMP 化學機械研磨頭業績可望年增 15-20%，且為滿足後續客戶訂單，京鼎也啟動擴產，竹南廠新產能預計明年初就可開出。

京鼎第一季營收達 26.97 億元，毛利率 22.86%，營益率 13.42%，稅後純益 2.99 元，每股稅後純益 3.45 元，營收、獲利均創下歷年同期新高。