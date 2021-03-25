京鼎積極評估赴美設廠 點出人力、成本為兩大考量

美中緊張關係促使台積電、三星等亞洲半導體大廠紛紛轉移產能至美國，鴻海集團旗下半導體設備商京鼎精密 (3413-TW) 近期也表態正在評估赴美設廠可能，並點出人力和成本為兩大考量點。

京鼎執行長邱耀銓接受《日經亞洲》專訪時表示，正在積極評估赴美設廠事宜，但尚未定案。一旦確定後，該公司將先以小規模工廠為主，進行高階和先進晶片工具與零件生產。

京鼎財務長陳鎮福預計，在美國打造與台灣類似的工廠，成本恐貴上 2.5 至 3 倍。他認為赴美投資前必須先考量幾點，在當地找到足夠人力是一大問題，另外還必須和客戶討論他們是否願意接受較高價格。

陳鎮福也表示不排除留在台灣增產，或是赴新加坡、菲律賓與越南等東南亞國家擴廠等其他可能。

除了赴美建廠，邱耀銓也表示希望未來能實現更平衡的生產足跡，包含投入新台幣 10 億元於苗栗建設新廠。該公司表示，目前台灣佔京鼎總產能的 15%，隨著新工廠自 2022 年起增產，台灣產能可望增至 40%。

展望未來，京鼎也計劃針對美國、中國和台灣制定擴張計畫，並根據客戶需求進行調整。

除了半導體設備業務，京鼎今年 2 月宣布跨足醫療設備領域，與醫療設備新創博鑫醫電合作製造乳房攝影掃描機。京鼎預計，醫療設備業務將在 2022 年成為該公司的關鍵成長板塊。