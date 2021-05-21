馬斯克：特斯拉考慮在俄羅斯建廠 很快將建立據點

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 周五 (21 日) 在克里姆林宮贊助的學生活動中，表達對俄羅斯的興趣，除了盛讚俄國在航太的成功之外，還表示正考慮在俄羅斯設廠，也即將在此建立據點。

特斯拉周五盤前上漲近 1%。

馬斯克在這場與學生的對談中，話題從他的聘用實踐，聊到人工智慧和人類意識的未來。在提到特斯拉的全球發展時，特別說到在俄羅斯設廠的可能。

馬斯克稱，特斯拉正考慮將俄羅斯作為其歐洲第二家 Gigafactory 工廠的潛在地點。他說：「我認為，我們即將在俄羅斯建立特斯拉的勢力，那會很好。」

如果馬斯克選擇在俄羅斯設廠，將是令市場意外的選擇。根據行業研究公司 Autostat 數據，去年在俄羅斯的電動汽車，新車約為 700 輛，二手車近 5300 輛。這個主要的產油國，才剛剛開始開發電動汽車的基礎設施。

莫斯科 Vygon Consulting 公司分析師 Evgeny Tyrtov 表示，俄羅斯乘用車中，電動乘用車的市占不到 0.2%。不過，特斯拉之前也提到過俄羅斯的市場潛力。

此外，馬斯克還表示，俄羅斯擁有許多人才和能量，俄羅斯與美國之間應進行更多對話。