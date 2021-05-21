美國5月Markit製造、服務業PMI續登紀錄新高
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IHS Market 周五 (21 日) 公布 5 月美國採購經理人指數 (PMI) 初值，受強勁需求驅動，製造業和服務業 PMI 雙雙寫下紀錄新高，通膨壓力也隨之提升。
Markit 美國 5 月 PMI：
- 製造業 PMI 初值：61.5，前值為 60.5
- 服務業 PMI 初值：70.1，前值為 64.7
- 綜合 PMI 初值：68.1，前值為 63.5
- 製造業產出指數初值：58.1，前值為 57.2
隨著美國疫情趨緩，經濟重啟加強客戶信心，帶動需求顯著改善，5 月製造業 PMI 初值報 61.5，疫情期間嚴重受創的服務業 PMI 則跳升至 70.1，一併寫下 2009 年有紀錄以來新高。
服務業和製造業新訂單均以創新高的速度增長，與此同時，受限於原物料缺貨，訂單積壓數也創下 14 年高位。
即使商業信心有所改善，但樂觀情緒多半來自服務業，5 月製造業信心跌至 7 個月低點。部分製造業者擔心，供應緊縮迫使其提高生產成本，並將成本壓力轉嫁給客戶，
Markit 調查的製造商價格指數升至 2008 年 7 月以來最高，製造業者預計，產能壓力及原物料短缺情況將持續全年。
IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 稱道，企業對前景的樂觀預期，帶動訂單積壓數和國內外市場需求持續回升，且強勁增長勢頭將延續至整個夏天。
但 Williamson 警告，商品和服務平均售價均以前所未有的速度上升，恐在未來數月內加劇通膨壓力。