〈美股盤後〉拜登2.25兆美元基建規模大縮水 美股三大指數收黑

週五 (21 日) 十年期美債殖利率下滑，油價走高，能源股隨之上揚，比特幣受重擊，區塊鏈概念股、特斯拉股價走跌，科技股承壓，尾盤拜登讓步將基建規模大縮水，美股三大指數收黑，僅道瓊小幅收紅逾百點。

標普一週跌 0.4%，自 2 月以來首見連續週跌，道瓊週跌 0.5%，那指本週上漲 0.3%，打破了連續 4 週跌勢。

政經消息方面，美國總統拜登週五宣布規模 2.25 兆美元的基礎建設計畫，卻遭到國會共和黨和部分民主黨員的反對，雙方在總額、範圍和募資提案上存在嚴重分歧，週五拜登願將基建計畫縮水四分之一至 1.7 兆美元，但共和黨仍不領情。

聯準會達拉斯分行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 週四敦促盡快討論減碼購債，週五他還提到通膨存在很多不確定性，週五又一聯準會官員轉鷹！

費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 週五表態，應該盡早開始討論減少債券購買計畫，若看到物價和就業取得進展，就可以開始討論減碼量化寬鬆 (QE)。

國際消息方面，週五中國再度祭出加密監管警告，金融委主任劉鶴宣布將打擊比特幣挖礦和交易行為。此前美國財政部宣布，將採取措施打擊逃稅等不法加密交易，並單筆等值 10000 美元以上的加密貨幣交易必須上報至美國國稅局。

美財政部提議全球最低企業稅率應至少為 15% 後，義大利和德國等其他國家週五響應支持。

南韓總統文在寅和美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 宣布簽署一項協議，在新冠疫苗、電動汽車電池和半導體製造方面深化雙方的合作關係。

七大工業國家 (G7) 週五宣布，邁向在 2021 年底，G7 成員國將徹底終止對國際燃煤火力發電廠提供新的政府補助。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.65 億例，死亡數突破 343 萬例，美國累計確診超過 3307 萬例，累計死亡數超過 58.9 萬。印度累計確診超過 2603 萬例，巴西累計確診 1589 萬例。

台灣疫情再起，美國衛生部長貝西拉 (Xavier Becerra) 21 日與台灣衛福部長陳時中視訊，美方稱支持台灣取得疫苗與擴大參與世界衛生組織 (WHO) 及全球衛生事務。

週五 (21 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 123.69 點，或 0.36%，收 34,207.84 點。

標普 500 指數下跌 3.26 點，或 0.078%，收 4,155.86 點。

那斯達克指數下跌 64.75 點，或 0.48%，收 13,470.99 點。

費城半導體指數下跌 14.01 點，或 0.46%，收 3,052.10 點。

標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅，金融、公用事業和工業板塊領漲，非必需消費品、資訊科技和通訊服務板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王齊跌。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.48%；臉書 (FB-US) 下跌 0.75%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.56%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.37%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.53%。

道瓊成分股漲跌互見。波音 (BA-US) 上漲 3.15%；迪士尼 (DIS-US) 漲 0.61%；安進 (AMGN-US) 跌 0.37%；旅行家 (TRV-US) 漲 0.17%；開拓重工 (CAT-US) 漲 0.96%。

費半成分股多收黑。應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.27%；美光 (MU-US) 下跌 0.51%；AMD (AMD-US) 下跌 1.14%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.23%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.60%；高通 (QCOM-US) 跌 0.89%。

台股 ADR 盡墨。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.26%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.59%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.82%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.17%。

個股消息

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 受邀參加美國商務部 20 日舉行半導體視訊峰會，台積電會後發表聲明，今年 MCU 產量較去年提升 60%，以解決當前晶片短缺問題。台積電 ADR (TSM-US) 週五收黑 1.24% 至每股 111.85 美元。

週五幣圈利空來襲，加密交易所營運商 Coinbase (COIN-US) 下跌 3.88%、礦商 Riot blockchain (RIOT-US) 下跌 5.54%、Marathon Digital (MARA-US) 下跌 4.57%。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 1.01% 至每股 580.88 美元。特斯拉執行長馬斯克週五表示，特斯拉可能在俄羅斯設廠，並盛讚歷年太空科技成就有目共睹。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.48% 至每股 125.43 美元。

蘋果執行長庫克週五出庭作證 (圖片：AFP)

《要塞英雄》遊戲開發商 Epic Games 控告蘋果壟斷案進入最後審理階段，蘋果執行長庫克週五出庭作證。庫克稱，由於 iPhone 的安全和隱私受到威脅，蘋果需要嚴格控制 App Store。Epic Games 則表示，這是蘋果非法、濫用的壟斷行為。

應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.27% 至每股 128.66 美元。該公司週四盤後公布最新財報，營收、調整後 EPS 均優於市場預期，全年財測樂觀，看好半導體與設備需求持續增長。

波音 (BA-US) 上漲 3.13% 至每股 234.82 美元。波音正考慮在 2022 年夏季開始將其 737 MAX 機型產量逐步提高至每月多達 42 架。

繪圖晶片大廠 Nvidia (NVDA-US) 上漲 2.60% 至每股 599.67 美元。該公司週五宣布，為降低投資人與員工的持股門檻，董事會已同意 1 股拆 4 股的股票分割計畫，後續仍待股東批准。

經濟數據

美國 5 月 Markit 製造業 PMI 初值報 61.5，預期 60.8，前值 60.5

美國 5 月 Markit 服務業 PMI 報 70.1，預期 64.9，前值 64.7

美國 5 月 Markit 綜合 PMI 報 68.1，前值 63.5

美國 4 月成屋銷售年化總數報 585 萬戶，預期 609 萬戶，前值 601 萬戶

華爾街分析

美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 4 月會議紀要顯示，一些 Fed 成員準備基於經濟復甦的持續快速進展，在未來會議的某個時刻，將開始討論調整資產購買步伐的計劃。

目前 Fed 資產負債表規模達近 8 兆美元，佔美國 GDP 比重約為 36%，以目前速度擴表之下，今年底將增至 9 兆美元。

Leuthold 集團首席投資策略師 Jim Paulsen 表示，每個人都知道關鍵時期將在秋天到來。

City Index 高級金融市場分析師 Fiona Cincotta 表示：「通膨擔憂和對 Fed 緊縮貨幣政策的擔憂似乎有所緩解。FOMC 會議紀要的影響似乎是短暫的。」

Aptus Capital Advisors 投資組合經理 David Wagner 稱：「實際上，市場對 Fed 開始討論減債 (taper) 的評論是健康的。FOMC 並非完全鴿派，他們也可能轉鷹，從通膨的角度來看，這是正面的。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

