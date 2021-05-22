通用投資的汽車數據新創公司Wejo傳借殼上市 估值逾10億美元

知情人士透露，通用汽車 (GM-US) 投資的英國汽車數據新創公司 Wejo，正在與特殊目的收購公司（SPAC）Virtuoso Acquisition 進行收購談判以借殼上市，該筆收購案將使 Wejo 估值將超過 10 億美元。

由於目前交易尚未完成，合約細節可能還會有變化，收購案也有變故的可能。Virtuoso 拒絕評論此消息，Wejo 則尚未做出回應。

知情人士也說，雙方尚未達成從投資人募集資金支持收購交易的協議。該種類型的募資模式稱為私募股權交易 (PIPE) ，對 SPAC 來說，透過 PIPE 取得充足資金是完成收購案的關鍵。

Wejo 是一間英國的汽車數據新創公司，擁有 1,500 萬輛聯網汽車數據，通用汽車、南韓現代汽車、戴姆勒等公司都是該公司的客戶，這些汽車製造商可以利用這些數據替車輛、智慧城市、個別消費者開發應用程式與服務。

根據 PitchBook 數據，Wejo 於 2014 年成立，已從通用汽車、德國汽車供應商 Hella、投資公司 DIP Capital 與英國政府等投資方募集了 1.57 億美元。

Wejo 競爭對手以色列汽車數據新創公司 Otonomo，在今年 2 月 1 日時已透過特殊目的收購公司 Software Acquisition Group Inc II 的反向收購借殼上市。

特殊目的收購公司是一種空殼公司，透過私募股權交易募集資金收購想上市的公司，使這些公司不用透過傳統的 IPO 方式上市，能更快進入公開市場。

SPAC 在第一季出現的熱潮最近減緩，因市場擔心估值過高，且最近遭美國證券交易委員會 (SEC) 盯上，表示 SPAC 發行的認股權證應該被列為負債，而非權益工具。