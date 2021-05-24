美製造業強勁 美元反彈 人民幣中間價貶逾100基點

受到美國製造業 PMI 保持在高成長區間且優於預期，帶動美元指數反彈。周一 (24 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調貶 108 基點，報 1 美元兌 6.4408 人民幣。

不過，即便美元上周五出現反彈，但上周美元指數周線仍下滑 0.32%，甚至一度觸及 4 個月低點 89.66。

有分析指出，美國數據的持續改善，特別是相對於歐洲的經濟數據更為強勢，這有機會提振美元的漲勢。

Capital Economics 指出，美國經濟數據保持成長，他們將修正美元指數預測模型，並預估國的長期公債殖利率上升速度將超出歐元區的長期公債殖利率，這將使得歐元對美元走貶，而美元指數可望反彈。

今年年初至今，1 月份美元指數在跌破 90 大關後，2 月、3 月連續反彈至 93，進入到 4 月後美元指數再次貶值 2.1%，進入 5 月美元指數則再度跌破 90。本月迄今為止，美元指數下跌 0.6%，使其今年的跌幅達 1.7%。

至於在人民幣對美元走勢方面，4 月以來人民幣對美元一路走升，逼近 2018 年 6 月以來的高點，業界認為美元指數走弱促使人民幣被動升值。

而為避免人民幣出現單邊走勢，中國人行副行長劉國強強調，未來人民幣匯率的走勢，將繼續取決於市場供需和國際金融市場變化，雙向波動成為常態。

此外，近期中國國務院金融穩定發展委員會召開會議也表示，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的穩定。

今日早盤離岸人民幣維持弱勢走勢，截至上午 10:10 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4368 人民幣，貶值 63 基點，貶幅 0.1%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣匯率日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.4378 人民幣，貶值 38 基點，貶幅 0.06%。