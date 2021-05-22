Fed何時縮減QE？市場目前共識是夏季開始討論 年底前行動

市場正在尋找美國聯準會 (Fed) 何時縮減量化寬鬆 (QE) 的蛛絲馬跡，預期夏季開始啟動相關討論，並於年底前採取行動。

目前已知的線索，來自 4 月會議紀錄和兩名 Fed 官員的談話。本周三聯邦公開市場委員會 (FOMC) 公布的 4 月 27-28 日會議紀錄顯示，「好幾位與會官員建議，如果通膨持續朝央行目標快速邁進，在未來某個時間點開始討論調整購債步調的作法，也許是適當的。」這暗示 Fed 官員已經開始考慮何時收回貨幣刺激。

削減 (taper) 這個詞通常令市場恐慌，因為這意味著 Fed 將收回疫情期間支撐經濟的大量刺激，縮小目前每月收購 1200 億美元債券的規模。

Fed 已經承諾會在實際削減購債之前發出警告，而 4 月會議紀錄有可能是第一個訊號。

Leuthold 集團首席投資策略師 Jim Paulsen 說：「每個人都知道關鍵時刻將在秋季之前到來。」

市場的共識是，Fed 將在夏季開始啟動相關討論，並於年底前採取行動。從現在開始到 8 月舉行的全球央行年會 (又稱傑克森霍爾或傑克森洞) 這段期間，Fed 將慢慢釋放訊息。Fed 主席鮑爾去年就在該場演說中，宣布採取「平衡通膨目標」這個新的貨幣政策框架。

這個過程或許已經展開，達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 周四重申，應該盡快開始討論減碼，接著費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 周五表示，Fed 應該開始討論減碼 QE 的最佳方式，這類討論「宜早不宜遲」。哈克也成為卡普蘭之後，第二個表示有意願討論減碼的 Fed 官員。

不過 4 月會議紀錄顯示，官員認為美國經濟距離足以促使 Fed 削減 QE 還有一段時間，而且有關何時改變當前寬鬆立場，Fed 會跟市場明確溝通。

4 月會議紀錄發布後，美股挫跌，但周四和周五回升，令擔心重演 2013 年削減恐慌 (taper tantrum) 的人稍微安心。當年 Fed 宣布將減少購債之後，美國公債殖利率飆升、美股下跌，但最後標普 500 指數仍以本世紀最強的漲幅劃下句點。

DataTrek Research 共同創辦人 Nick Colas 說：「 2013 年的削減恐慌可以說是 Fed 政策溝通錯誤引發的恐慌，並非政策本身。」

Ned Davis 研究公司首席國際經濟學家 Alejandra Grindal 預期，Fed 將在 8 月央行年會到 11 月例行會議之間，宣布有意削減購債。她的時間表比其他央行觀察家遲了一些，但大致符合今年的情勢。

Grindal 認為，實際削減購債將在 2022 年開始，歷時約一年，然後最快在 2023 年迎接升息，但比較有可能到 2024 年才會真的升息。