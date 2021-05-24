供電亮黃燈、水庫近見底 本周二波鋒面為解渴關鍵

中南部 9 縣市今 (24) 日發布高溫預警，台電再度亮出「供電吃緊」的黃燈，預估尖峰備轉容量率僅 7.67%，此外，德基水庫蓄水率面臨 1% 保衛戰，石門水庫更下滑至 8.6%，竹苗三座重要水庫也幾近見底，氣象專家預測本周有兩波鋒面接近，為全台帶來雨勢，但集水區若沒有超過 100 毫米的雨量，新竹 6 月起將進入供五停二限水，本周是關鍵期。

受太平洋高壓影響，台南、高雄、屏東近山區或河谷亮起紅色燈號，有連續出現 38 度極端高溫的機率，台中、嘉義、雲鄰近山區或河谷，也有連續出現 36 度高溫的機率。民眾在家防疫，用電需求大幅攀升，加上台電四大機組尚在歲修，供電捉襟見肘，預估今天尖峰備轉容量率為 7.67%。

台灣缺水問題連帶影響供電，根據即時水情資料顯示，石門水庫蓄水率降至 8.6%，預測剩餘天數為 12 天，連跌供應大台北的翡翠水庫也跌破 60%，新竹寶山、寶二水庫分別下滑至 6.9%、2.7%，鯉魚潭及德基水庫跌至 1.7%、1.1%，乾涸狀況嚴峻。

若本周降雨不理想，水庫集水區降雨量不足 100 毫米，最快 6 月 1 日起，新竹地區水情燈號將轉為紅燈，並開始實施供五停二限水措施，竹科節水率提高至 17%。不過，水利署強調，科學園區有專管負責，不至於會缺水，會跟過去一樣「減供不停供」，只是讓節水率提高至 17%，產業同時加派水車載運，盼讓影響降到最低。

根據氣象專家評估，今晚鋒面逐步接近北台灣，但結構不算太好，預期仍是午後陣雨增多的狀況，北部及東北部山區可能雨較大，可能擴及到台北盆地至宜蘭附近，中南部山區也有局部雷陣雨的機會；周六這波鋒面結構較佳，有機會帶來較大的雨勢及累積雨量，能否在下階段限水前挹注水庫，本周將是關鍵期。