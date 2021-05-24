研究：接種兩劑輝瑞疫苗 對印度變種病毒同樣有效

根據英國公共衛生單位 (PHE) 最新的研究數據顯示，在對抗印度變種病毒方面，施打兩劑疫苗的有效性幾乎接近對抗一般病毒的有效性。

報告中顯示，民眾在接種第二劑輝瑞 / BioNTech 疫苗後，對抗印度變種病毒 B.1.617.2 的有效性達到 88%。相比之下，已經接近對抗一般病毒 B.1.1.7「Kent」的有效性 93%。

另外，PHE 也指出，兩劑 AZ 疫苗對抗印度變種病毒的有效性也達到 60%，也接近對抗一般病毒的有效性 66%。

英國衛生部長 Matt Hancock 在接受採訪時表示，該數據表明，在接種兩劑疫苗後，在對抗印度變種病毒時也能達到同樣的有效性。

英國疫苗接種計劃加速，但在印度出現變種病毒後，英國當局面臨著新的挑戰。根據週六公佈的數據顯示，截至 5 月 22 日的 7 天內，英國新增確診病例數增加了 10.5%。

PHE 指出，兩劑型疫苗在接種第一劑的 3 週後，對印度變種疫苗的有效率性為 33%，低於對一般病毒的 50% 有效性。該局表示，這表明接種第二劑疫苗對於對抗印度變種病毒是至關重要的。

英國首相強生 (Boris Johnson) 曾警告，印度變種病毒傳染力更強，可能危及 6 月 21 日經濟完全解封的計畫，將加速推動疫苗接種，50 歲以上和高風險群民眾接種第二劑疫苗的間隔時間，將從 12 周縮短為 8 周，40 歲以上民眾若尚未接種第一劑疫苗，將列為優先施打對象。