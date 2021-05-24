〈國內疫情升溫〉全台雙貸族31.6萬人創108個月來新高 疫情若拖長恐增還款壓力

依聯徵中心最新統計資料顯示，今年 1 月同時有信貸與房貸的個人，全台共有 31.6 萬人，創 108 個月以來的新高，雙貸族平均房貸金額為 468.7 萬元，平均信貸金額為 80.9 萬元，而當前疫情狀況仍嚴峻，若是時間拖長，國內經濟難免會受到影響，雙貸族肩上壓力可能也會增加。

根據聯徵中心統計，2018 年雙貸族數量維持在 28-29 萬人，隨後跟著房市景氣落底復甦逐漸增加，直到今年 1 月增加到 31.6 萬人，雙貸族數量與房市景氣呈現正向連動，信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，在央行提出選擇性信用管制措施前，有些銀行提供條件較好的民眾，信貸加房貸的貸款方案，補足民眾自備款的差額，不過在央行針對房市選擇性信用管制措施後，銀行的態度也不再那麼寬鬆。

全台的疫情警戒升級到第三級，對於全台觀光、零售業與一般店家，都會造成一定衝擊，去年政府在疫情期間超前部屬，針對店家與個人提出紓困與振興措施，疫情很快受控後市場也恢復正常，今年疫情狀況則顯得相對嚴峻，難免影響到部分民眾的生計。

部分房貸搭配信貸購屋的民眾，也是因為手上資金相對有限，才需要使用到信貸，有些信貸則可能屬於裝修的貸款，若是疫情影響時間拉長，影響到民眾的工作與收入，恐怕對於部分購屋人的還款造成壓力，後續可以觀察失業率與後續是否有相關政策推出。