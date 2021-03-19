中國打房一波波 調升房貸利率嚴查金流雙管齊下

中國政府打房一波波，針對銀行信用貸款資金違法流入股市、房市等亂象，主要機關要求銀行業展開嚴查。中國一線城市的銀行業紛紛針對客戶的信用貸款進行調查，一發現問題立即要求客戶還款，同時也漸漸調升房貸利率，壓抑房市炒作問題。

為配合主管機關「房住不炒」的原則，中國一線城市的銀行業開始嚴格審查各類不屬於房貸的放款，並對已發放貸款的客戶一一調查。而且為了切斷與信貸仲介的灰色地帶，各家銀行除了自行調查外，也調查與第三方業務機構的合作情況。

業內指出一旦信貸資金違規流進股市、房市，這樣會影響正常的市場秩序，使得真正需要金援的中小企業難以取得貸款，因為貸款配額都被用掉。

分析指出近幾年銀行業的信用放款競爭激烈，導致審核貸款標準和後續管理也相對放鬆，所以存在著為達成業務目標而放鬆資金違法使用的現象，這引發主管機關的關注。

另一方面，中國銀行業也開始調升房貸利率。根據融 360 大數據提供的資料，中國 41 個重點城市 674 家銀行房貸利率，在 2 月 20 日～3 月 18 日間，第一套房貸平均利率為 5.28%，月增 2BP；第二套房貸平均利率為 5.57%，月增 1BP。而在 41 個城市中，有 20 個城市房貸利率呈現上漲，當中更有 4 個城市的漲幅達 10BP 以上。

一線城市中，以廣州漲幅最驚人，3 月份廣州地區的房貸利率持續大幅上調，第一套房貸款平均利率月增 14BP，第二套房貸利率月增 6BP。至於北京、上海、深圳三地的房貸利率保持穩定，但關於房貸的金額正在緊縮中。

融 360 大數據研究院認為，隨著房市的調控力道擴大，房貸利率有可能進一步上升。同時，中小企業的貸款和房貸之間的利差正進一步擴大，也使得主管機關對銀行業的中小企業貸款進行史上最嚴格的調查，要的就是從源頭上避免資金變相流入房市。

