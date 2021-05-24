缺料、成本增 今年電視出貨收斂至2.21億台年增2%

北美電視需求恢復成長，研調機構集邦 (TrendForce) 今 (24) 日表示，由於面板、整機零組件交期拉長，預期第 2 季全球電視在遞延訂單挹注下，可望保持成長，估出貨量將達 5238 萬台、季增 4.8%，不過受缺料、整機成本提升影響，將全年出貨量下修至 2.21 億台、年增幅收斂至 2%。

集邦表示，電視品牌廠持續面臨面板、整機零組件交期延長影響，且面板價格大漲，讓品牌廠在 43 吋 (含) 以下中小尺寸機種獲利出現赤字，為求獲利，各廠積極調整產品尺寸組合，預期將間接衝擊整體電視整機出貨。

集邦指出，往年第 2 季品牌廠將與通路研擬下半年黑五促銷方案，但受限面板供不應求、價格壓力，品牌廠面臨成本、旺季出貨壓力，在力求穩定獲利下，預期今年下半年電視出貨量將年減 6.7%，全年電視出貨也將下滑，預估將從原 2.23 億台下修至 2.21 億台，增幅較前次預估減少 0.8 個百分點。僅年增約 2%。

不過，受惠美國 3 月民生紓困法案，加上宅經濟效益助推，集邦統計，北美首季電視出貨量創下歷年同期新高，也進一步帶動全球首季電視出貨達 4996 萬台，季減 24.2%、年增 11.5%。

在各品牌廠中，集邦統計，中國海信 (Hisense) 近年積極布局海外市場，加上價格親民，第 1 季在北美市占首次突破 1 成，達約 11.1%，出貨量達 419 萬台、年增 8.8%，擠進北美前五大品牌行列。