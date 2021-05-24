疫情嚴峻外資仍買超台股近12億美元 法人提醒兩大變數干擾盤勢

儘管國內疫情升溫，確診病例持續攀升，但外資仍對台股「關愛有加」，統計上週回補台股近 12 億美元，買超金額高居亞股之冠，但法人提醒，疫情尚未趨穩、成交量過度集中航運股等兩大因素影響下，大盤籌碼仍顯凌亂，建議先觀望疫情發展，勿貿然追高。

台股上週在外資買超台股 264.64 億元挹注下，單周漲幅 3%，擺脫周線連二黑陰霾，累計三大法人共買超 297.11 億元，且融資大幅減少 142.46 億元，帶動大盤順利站回萬六。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，目前國內疫情仍變化難料，且大盤成交重心仍過度集中在航運類股，顯示籌碼仍未完全沉澱，建議本週先行觀望，並關注疫情後續發展。

但葉獻文也說，雖然有疫情變數干擾，但台股仍沒有走弱的理由，其中 4 月外銷訂單年增率，從 3 月的 33.3% 上升至 42.6%，高於市場預期的 35.4%，加上 5G、手機新品等需求持續暢旺，晶圓廠訂單滿載、原物料價格較去年同期大幅上漲，電子科技產品及原物料傳產年增皆大幅走揚。

葉獻文進一步指出，國發會從出口、投資、消費三大面向評估，目前國內疫情僅影響消費端，如果疫情可在 6 月疫情獲得控制，預估影響今年經濟成長率約 0.16%，但若疫情持續至第 3 季，影響將進一步擴大至 0.53%。

為因應疫情衝擊，行政院通過新一輪 2100 億元紓困預算，可望貢獻經濟成長約 0.9%，並對台灣經濟形成一定的支撐力道。