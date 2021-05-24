亞泰影像訂單能見度已達Q3 將再擴深圳廠15%產能

亞光集團旗下亞泰影像 (4974-TW) 第二季起進入旺季，加上疫情推升需求，今年預計將投資擴充深圳廠新產能，第二季起陸續完成，產能將增 10-15%，彩色感測模組年產能將提升到 3800 萬套，總經理吳淑品表示，第二季營收展望佳，訂單能見度已達第三季。

亞泰影像產能分布在緬甸及中國深圳，緬甸眉苗廠在多次擴充後，產能已達每月 130 萬套，今年亞泰影像產能擴充重點在中國大陸的深圳廠。

亞泰影像總經理吳淑品今 (24) 日出席 OTC 業績發表會指出，亞泰影像目前接單量增，隨著新增產能第二季陸續開出，本季營收展望佳，訂單能見度已達第三季。

亞泰影像 2021 年首季營收 10.2 億元，毛利率為 15.07%，季減 2.82 個百分點，年減 0.22 個百分點，稅後純益為 9284 萬元，季增 11.86%，年增 4.15%，每股純益為 1.28 元。

亞泰影像 2020 年營收、獲利雙創高，獲利連 5 年改寫高點，每股擬配發 3.5 元現金股利。

亞泰影像是全球第二大多功能事務機 (MFP) 彩色影像感應器 (CIS) 模組製造商，產品應用包括，MFP 、掃地機器人、醫療與驗鈔等應用。