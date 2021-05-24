現代汽車計畫下半年積極布局歐洲綠能卡車市場

據報導，南韓現代汽車計劃在今年下半年向歐洲運送一系列新的燃料電池卡車，以持續擴大氫動力在長途、高負重運輸的可行性，同時提高歐洲地區的同業競爭力。

現代汽車和瑞士氫能公司 H2 Energy 的合資公司現代氫動力 (HHM) 執行長 Mark Freymueller 表示，配備著更高效率、更長壽燃料電池的新型卡車 Xcient Hyundai 將於第四季抵達歐洲。

相較於充電樁，氫能電池較不受市場所青睞，主因是價格昂貴。不過，支持者認為，對於長途運輸來說，氫能動力卡車更具有優勢，因為它們具有更大的續航力。

自去年 10 月以來，現代氫動力一直在全球最先進的試驗地點瑞士，向商業客戶出租氫能卡車。該公司也計劃在明年進軍其他歐洲國家。Freymueller 指出，德國和荷蘭是最有可能的目標地點，此外也可能是奧地利、挪威、法國、義大利、西班牙和丹麥。

現代汽車針對氫能卡車的相關舉措，也將給當地企業帶來更多壓力，許多汽車大廠也正在制訂自己的氫能計劃，其中包括德國的戴姆勒、瑞典的 Volvo 和義大利的威凱汽車等。

氫能已成為歐洲關注的焦點，各國環境部長們希望到 2030 年，將卡車的二氧化碳排放量減少 2019 年水準的三分之一，並且可能祭出柴油禁令或是更高的稅收，不過也承諾降低綠能汽車最高 75% 通行費。

據諮詢公司 Berylls Strategy Advisors 的研究估計，到 2030 年，歐洲新卡車銷售市場中，將有 25% 是由電池所驅動，另有 10% 是燃料電池。