台睿硒注射針劑提升新冠病患體內營養 已獲多家醫院採購

國際學會發表聲明建議，新冠肺炎病患應注意營養失調問題，營養不良需納入治療處置之一，台睿 (6580-TE) 指出，硒注射針劑可提供臨床營養診療，已獲國內多家醫院採購，有望成為抗病毒的防禦方法。

歐洲臨床營養與代謝學會 (ESPEN) 針對感染冠狀病毒患者營養管理指南發表聲明建議，新冠肺炎病患應注意營養失調問題，患者體內微量營養素，如硒、鋅和維生素 A、E、B6、B12 等，病患營養素含量低或攝取量少，與病毒感染的不良臨床結果有關。

據國際研究顯示，新冠病毒患者的血清總硒量和硒蛋白 P 濃度明顯不足，且會持續下降，因此血中硒含量將成為重要的診斷訊息，此外，維生素 C 與 D、鋅、硒、鐵和蛋白質等營養素，確實可以幫助免疫細胞發揮功能，建議新冠治療方法中，需補充微量元素硒，尤其是老年人、糖尿病患者和有高風險併發症的慢性患者。

台睿表示，多數新冠患者有輕微流感症狀，如果缺乏硒等抗氧化劑，體內氧化壓力風險會增加，免疫系統也會脫軌，加上免疫系統會因細胞激素風暴 (cytokine storm) 和過度發炎反應，反而攻擊健康組織，導致急性呼吸系統衰竭。

台睿指出，各種微量營養素中，硒具有重要的生化功能，會與體內胺基酸結合，合成出體內硒蛋白，主要幫助體內是抗氧化、抗發炎、調節免疫力與代謝等。

台睿開發出一款硒注射針劑，已取得衛福部藥證核可，也獲國內多家醫院採購進藥，提供重症病患所需的硒元素藥品；期盼該用藥能成為新興病毒的防禦方法，協助疫情治療，降低重症病患數。