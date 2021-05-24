萬海4月大賺逾61億元 EPS 2.77元

貨櫃航商萬海 (2615-TW) 今 (24) 日公布 4 月自結，單月稅後純益達 61.52 億元，年增 1101.57%，等於一天就賺進 2 億元，每股純益 2.77 元；由於 5 月以來運價持續高漲不墜，法人估萬海第二季每股純益不排除衝破 8 元，高於第一季 6.62 元、再寫新紀錄。

萬海 4 月合併營收 149.39 億元，年增 178.9%，稅後純益 61.52 億元。

據悉，儘管萬海以近程線為主，但歐美塞港缺櫃等問題未見緩解，尤其蘇伊士運河堵船事件後雖已通航，但衍生出的航班延誤使市場可用運力受限，連帶支撐亞洲線運價走勢。

萬海目前旗下共 119 艘船舶，運力約 32.3 萬 TEU，今年預計下水 10 艘，萬海也將再斥約 180 億元採購 4 艘新造船和 5 萬 TEU 貨櫃，持續看好後市。

為搭美國線高運價順風車，萬海 3 月起開始擴大美西線每周 4 班的定期航班。

儘管海運展望樂觀，仍須留意，MSCI(明晟) 公布最新半年度調整結果，全球標準指數台灣成分股新增陽明 (2609-TW)，但 MSCI 全球小型指數刪除萬海，貨櫃航商的比價效應仍有待觀察。