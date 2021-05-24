〈美股盤前要聞〉美股期貨走升 比特幣跌勢稍止

美股期貨週一 (24 日) 走升，道瓊期貨漲 0.42%，標普 500 期貨漲 0.51%，那斯達克 100 期貨漲 0.68%。

1. 諾獎得主席勒：房價、股市與加密貨幣正形成泡沫

諾貝爾經濟學獎得主羅席勒 (Robert Shiller) 表示，他擔心市場上一些最熱門的交易正在形成泡沫，尤其是房價、股票及加密貨幣。

席勒指出，投資者在這些領域存有「狂野西部」的心態，這當中房價的繁榮可能最令人不安。

席勒指出，投資者在這些領域存有「狂野西部」的心態，這當中房價的繁榮可能最令人不安。席勒表示，現在的房價走勢令人想起 2003 年，也就是開始下跌的前兩年。當房價觸頂後，下滑是逐漸發生的，最後於 2008 年金融危機前後崩盤。他說，再過個 3、5 年，可以想像房價會比現在低得多。

2. 對加密貨幣後市謹慎 小摩：稱跌勢結束為時過早

加密貨幣周末期間又歷經新一波跌勢，直到台北時間周一 (24 日) 才小幅彈升，華爾街對此一資產樂觀氣氛減緩，部分分析師認為近期的跌勢仍未停止。

據 Coindesk 報價，至台北時間 14:32，比特幣報 35434.65 美元，24 小時跌 3.08%，此前一度跌至 31179 美元，再自低點回升，但已由 4 月中的紀錄高點跌逾 4 成。以太幣走勢類似，暫報 2138 美元，較不久前所創的歷史高點接近腰斬。

多家投行報告，對當前比特幣走勢呈謹慎態度。由 Nikolaos Panigirtzoglou 領導的摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.) 團隊認為，判斷比特幣跌勢結束為時過早。高盛在報告中談及，極端波動阻礙加密貨幣對於機構投資者的吸引力。

3. 華為續留美國貿易黑名單 制裁 TikTok 擱置中

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在接受 Yahoo 財經訪問時表示，美國將繼續把華為列入貿易黑名單中，但不會對短影音平台 TikTok 立刻採取行動，另外指出將持續評估對中國關稅事項。

雷蒙多指出在她就任美國商務部長後，已將 5 至 6 家中國企業列入實體清單內，當中包含電腦公司。之前，美國制裁 7 家中國企業和機構，稱這些實體參與建造中國軍方使用的超級電腦，從事威脅美國國家安全或外交政策利益的活動。

雷蒙多提到，華為仍然在實體清單內，且沒有理由認為它會被移除。至於 TikTok，她沒有有關消息。事實上，在拜登政府接棒後，已擱置強制 TikTok 出售的美國業務的計劃。但該公司仍不能排除還會是受到美國海外投資委員會（CFIUS）要求出售美國業務的可能性。

4. 研究：接種兩劑輝瑞疫苗 對印度變種病毒同樣有效

根據英國公共衛生單位 (PHE) 最新的研究數據顯示，在對抗印度變種病毒方面，施打兩劑疫苗的有效性幾乎接近對抗一般病毒的有效性。

報告中顯示，民眾在接種第二劑輝瑞 / BioNTech 疫苗後，對抗印度變種病毒 B.1.617.2 的有效性達到 88%。相比之下，已經接近對抗一般病毒 B.1.1.7「Kent」的有效性 93%。

另外，PHE 也指出，兩劑 AZ 疫苗對抗印度變種病毒的有效性也達到 60%，也接近對抗一般病毒的有效性 66%。

5. SK 海力士收購英特爾 NAND 業務 再獲歐盟批准

據報導，歐盟委員會已批准了南韓半導體大廠 SK 海力士 (SK Hynix)，以 90 億美元的價格收購英特爾 (INTC-US) 的 NAND 業務。

在去年 10 月份，英特爾宣布計畫將旗下的 NAND 快閃記憶體業務以 90 億美元的價格出售給 SK 海力士。該筆交易於今年 3 月通過了美國的批准，並且也在日前通過了歐盟的批准，使得 SK 海力士距離正式完成這筆 90 億美元的收購案更近一步。

在兩家公司達成收購協議後，該項收購案也必須要得到主要市場及國家的反壟斷機關核准。目前，除歐盟及美國已通過該案外，包含中國、英國等 6 個國家仍在進行相關的反壟斷審查。SK 海力士預期，能夠在今年底獲得這些國家的許可。