NABE調查：美國核心通膨壓力可望下半年起降溫

全美企業經濟協會 (National Association of Business Economists,NABE) 調查顯示，越來越多經濟學家對於今年的美國經濟增長前景感到樂觀，且多數人認為，核心通膨壓力將自下半年起降溫。

NABE 調查經濟學家預期，今年美國經濟實質增長率中位數預期為 6.7%，高於 3 月時調查的 4.8%。另外，排除食品和能源後，今年第 4 季的核心個人消費支出物價指數 (PCE) 年增率將降至 2.1%，第 2 季 PCE 預估年增 2.6%。

NABE 調查負責人 Holly Wade 表示，通膨預期較 3 月調查時顯著提高，但受訪經濟學家預計，通膨率將自下半年緩和，且 2022 年不會回升。

上述調查顯示，今年第 4 季的 CPI 將較去年同期增長 2.8%，並在明年第 4 季下降至 2.4%。

美國上月 CPI 寫下 2009 年以來最大增幅，加劇市場對於通膨升溫的擔憂，儘管如此，近期 Fed 也慢慢出現縮減量化寬鬆 (QE) 的聲浪。

除了達拉斯 Fed 分行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 外，費城 Fed 分行總裁哈克 (Patrick Harker) 上週五 (21 日) 表示應盡快討論縮減 QE 的方式，舊金山 Fed 分行總裁戴利 (Mary Daly) 也認為， 美國通膨的驅動因素可望在明年初減弱。