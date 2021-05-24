〈國內疫情升溫〉雙北市長：528解封有困難 停課擬延長

本土疫情持續延燒，北市府今 (24) 日召開防疫記者會，市長柯文哲指出，預估 5 月 28 日會再出現一波確診高峰，因此，解封會有困難，停課應該會再延長；新北市長侯友宜也認為，疫情看起來不樂觀，變化速度太快，528 解封可能性低，強調雙北一定會同步處理。

柯文哲指出，昨天萬華區 3 個快篩站共篩了 992 人，相較 22 日的陽性率 8.47%，已經下降到 5.95%。這些陽性率反映約一週前的感染狀況，因此，要看每次的波是否越來越小，預計在 28 日會出現第 3 個波峰，若趨勢有下降代表防疫有成功。

對於 28 日是否能解除三級警戒，柯文哲坦言，科學上來講，要在這天解封有困難，他會與新北市長侯友宜討論，停課應該會延長，要再討論一下何時正式公布。侯友宜則表示，雙北市府溝通無礙，重要議題都會討論處理，上次疫情也是採取同樣的作法，上課上班都是一體的。

至於新北市昨天傳出 130 名確診者失聯，侯友宜表示，在警政系統協尋下，目前都已聯繫上，但截至目前，新北市累計超過 1770 人確診，大家要有不樂觀的心理準備，做最壞的打算、最好的準備。

雙北飲食餐廳禁內用令今天起上路，柯文哲表示，台灣是民主國家不易做到封城，會讓經濟崩潰，昨天要求北市所有餐飲業停止內用、只能外帶，這項決定傷害也是很重，但畢竟從業人員還是很多，要在經濟、防疫中取得平衡，不一定能百分百讓民眾滿意，但政府會努力。

此外，北市府發出加強版防疫旅館人員招募令，招募櫃台、防務、訂房、客房人員，柯文哲指出，旅館工作人員報到第一天先打新冠疫苗，由於疫苗要發揮作用需 10 至 14 天，除旅館提供固定薪資外，前 14 日由北市府提供每日補貼 2000 元的危險加給。

