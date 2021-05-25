〈國內疫情升溫〉41萬劑AZ疫苗最快5/28施打 專責病房醫護優先

疫情指揮中心今 (25) 日召開全國防疫會議，副指揮官陳宗彥會後指出，COVAX 平台配發第二批、約 41 萬劑的阿斯特捷利康 (AZ) 新冠疫苗已經完成檢驗封緘，最快周四 (27 日) 配發到各縣市，應該可以在周五 (28 日) 施打，專責病房醫護將優先接種。

我國新冠肺炎確診人數持續增加，死亡人數已升至 29 例，本土疫情嚴峻，陳宗彥上午與 22 縣市副首長級以上召開全國防疫會議，他表示，疫苗的狀況有跟各縣市說明，最快星期四會配發到地方，預計可以在星期五的時候施打。

針對施打的對象，陳宗彥指出，根據先前規劃的類別，第一優先以專責病房的醫護為主，再來是其他醫護人員以及從事防疫工作的人員，希望這批約 41 萬劑疫苗可以妥善運用在防疫工作的人員上，幫助台灣度過危機。

COVAX 本次輸入 AZ 新冠疫苗 41 萬 400 劑、批號 ABX6083，於 5 月 19 日下午自荷蘭空運抵台入庫，食藥署立即配合派員赴低溫倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，經採樣試驗後，最後會提供 40.98 萬劑給指揮中心分配。

據指揮中心統計，自 3 月 22 日至 5 月 23 日，AZ 疫苗接種人數為 30 萬 2698 人，多數人為施打第一劑，其中公費占 26 萬 1660 人、自費 4 萬 1038 人，以台北市 5.1 萬人最多，其次為新北市 4.7 萬人，桃園市及台中市也都超過 3 萬人接種。