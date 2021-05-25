行程表釋出！蘋果今年WWDC台灣時間6/8凌晨登場

週一 (24 日) 蘋果公布今年 WWDC 全球開發者大會的行程表細節，將於台灣時間 6 月 8 日凌晨 1 點以傳統的主題演講拉開序幕。

蘋果 (AAPL-US) 週一公布年度全球開發者大會的活動內容，包括線上主題演講、平台聯盟狀態、一對一實驗室等活動。

今年蘋果的 WWDC 還將提供大大小小的特別活動，與會者可嘗試程式編輯、參與設計挑戰、學習客座嘉賓演講等。此外，蘋果還特別在 Apple Developer 應用程式上推出全新功能 Pavilions，讓開發者能輕鬆探索相關講座、實驗室，以及特定主題的特別活動。

外界預計蘋果今年 WWDC 將正式宣布其新一輪軟體更新，包括 iOS 15、iPad OS 15、macOS 12 和 watchOS 8 等。

開發者和蘋果用戶將可以在 Apple.com、Apple Developer 應用程式、Apple Developer 網站、Apple TV 應用程式和 YouTube 上觀看。

TradingAnalysis.com 網站創辦人 Todd Gordon 認為，美國公債殖利率對科技類股形成的壓力已減輕，蘋果作業系統更新向對其股價有利等多項因素，預測 WWDC 大會前正是買入蘋果股票的好時機。