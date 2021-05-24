阿里雲業務掉大單 傳字節跳動不再配合、遭國企冷落

週一（24 日）外媒報導指出，阿里巴巴（9988-HK）旗下雲端運算業務可能已經失去主要客戶字節跳動，而且遭到部分中國政府事業單位冷落。消息人士指出，因為阿里巴巴和其體系內螞蟻集團近期都受到中國政府更嚴格地監管，阿里雲難以取得中國政府機構和國企的新訂單，甚至連與官員、國企客戶邀約開會都有困難。

阿里雲端業務上一季營收年增率達 37%，是阿里巴巴自 2014 年於美國上市以來最慢成長幅度，主要原因是失去一個主要國客戶的國際業務。

而媒體報導稱該客戶就是中國社交媒體龍頭抖音母公司字節跳動。據了解字節跳動已終止將國際數據儲存在阿里雲，改為向阿里巴巴購買伺服器，市場認為字節跳動是想自行處理雲端需求。

(圖片: AFP)

另一方面，阿里雲端業在中國也面對更強大的競爭，產業統計顯示華為雲端市場在中國市佔率去年大升一倍至 16%，阿里方面則是從 44% 下滑至 41%。

報道還稱，阿里雲已重整架構，給予地方經理人更大權力和責任，以促進銷售和留住客戶，內部有些人認為是因應華為的競爭。

阿里巴巴公布第四季財政業績不如預期，純益只有年增 18%，創下近 4 個季度最慢漲幅，若剔除去年同期疫情衝擊，更是兩年來最差的成長表現，若計算反壟斷罰款則是出現虧損。

令投資人較為意外的是，阿里巴巴首席財務長武衛表示，計劃將 2022 財年所有利潤的成長金額及額外資金將投入用於支援平台商家，以及投資於新業務和關鍵戰略領域，此將有助增加消費者的消費比重，並進入新的潛在市場。市場對此作為解讀為 2022 財年獲利零成長，而武衛則回避這個觀點。

