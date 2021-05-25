【袁志峰專欄】物管股有勢，可關注

今天推介 - 恒大物業 (6666), 上日收市 $12.8

1) 股市前景

恒指昨日微跌，成交顯著低於上月均值，頭部科技股回吐壓力較大，國內股市做好未能提振港股，南向資金淨流入持續縮減，市場欠缺利好催化劑，預期維持上落市格局，投資操作策略只可低吸，不宜高追。

今天推介是恒大物業 (6666) — 香港掛牌物管股市值排名第二，去年 12 初上市至今，股價累漲 45%，從 2 月 17 日最高收市價 19.1 元已回調 33%。2020 年度收入及盈利分別達 105.1 億元 (人民幣 · 下同) 及 26.5 億元，同比增長 43% 及 185%，毛利率 38.1% 及淨利潤率 25.2% 皆是行業最高水平，反映公司有較強盈利能力和成本控制。估計未來 3 年盈利復式增長可達 30% 以上，以此計算 2021 年度市盈率約 33 倍，估值合理，維持買入建議，目標價 15.0 元，止損價 12.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指低開 40 點，已接近全日高位，早盤遇沽壓回落，最多曾跌 263 點，午後穩中向好，收報 28412，跌 46 點或 0.2%，成交額按日跌 20% 至 1209 億元，4 月份日均成交額 1555 億元。港股通南向資金淨買入約 17 億元，包括淨買入約 10 億元騰訊 (700) 股份。5 月以來淨買入 385 億元。4 月淨買入 433 億元。

藍籌股 32 升 22 跌 1 持平。石藥集團 (1093)、創科實業 (669) 及中生制藥 (1177) 分別漲逾 4%、3% 及 3%，是升幅最大藍籌。其次是百威亞太 (1876) 及交通銀行 (3328) 升 2%。小米 (1810) 跌近 3%，是表現最差藍籌。其次是阿里健康 (241) 及海底撈 (6862) 跌 2%。吉利汽車 (175) 跌逾 1%。

恒生科指跌 1.85%，成份股 5 升 26 跌。大型科技股全線下跌，京東健康 (6618) 跌逾 6%，網易 (9999)、快手 (1024) 及小米 (1810) 跌 3%-4%，百度 (9888) 及京東 (9618) 跌逾 2%。將被剔出恒生科指的 FIT HON TENG(6088) 跌逾 8%，是跌幅最大成份股。萬國數據 (9698)、祖龍娛樂(9990) 及新東方在線 (1797) 跌 5%-6%。聯想 (992) 及明源雲 (909) 跌逾 3%。比亞迪電子 (285) 及中芯國際 (981) 升逾 2%，是表現最好成份股。其次是金蝶國際 (268) 升逾 1%。

板塊方面，物管及中資券商股上升。融創服務 (1516)、世茂服務 (873) 及金科服務 (9666) 升 5%-8%。中金公司 (3908) 及中信証券 (6030) 升 4% 及 2%。遊戲、教育、有色金屬、煤炭、鋼鐵及線上醫療股跑輸大市，跌幅居前。家鄉互動 (3798)、創夢天地 (1119)、友誼時光 (6820) 及祖龍娛樂 (9990) 跌 5%-8%。新東方 (9901) 及天立教育 (1773) 跌逾 7%。中教控股 (839) 及宇華教育 (6169) 跌逾 2%。紫金磺業 (2899)、江西銅業 (358) 及中國鋁業 (2600) 跌 3%-5%。中煤能源 (1898) 跌近 4%。鞍鋼 (347)、馬鋼 (323) 及重鋼 (1053) 跌 3%-6%。

周一上証指數平開，早盤遇沽壓回落，最多曾跌 0.5% 後收復失地，午後平穩向上，以接近全日高位收市，收報 3497.28 點，升 0.3%。深証成指升 0.6%，科創 50 指數升 1.2%。滬深兩市總成交約 8400 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 300 億元。滬深股通北向資金淨買入 19 億元，5 月以來淨買入 56 億元，4 月淨買入 526 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家發改委、工信部、國資委、市場監管總局、證監會等五部門周日上午召開會議，聯合約談鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業具有較強市場影響力的重點企業；會議明確下一步將密切跟蹤監測大宗商品價格走勢，堅決依法嚴厲查處達成實施壟斷協議等違法行為。(信報)

4) 個股訊息

外電引述銷售文件顯示，碧桂園服務 (6098) 以每股 74.25 至 75.5 元，配售 1.045 億股，集資 77.6 億至 78.9 億元。每股作價較昨日收市價 80.05 元，折讓 5.7% 至 7.2%。(信報)

外電引述銷售文件顯示，微盟集團 (2013) 以每股 14.86 至 15.26 元，配售 1.3 億股，集資 19.3 億至 19.8 億元。騰訊 (700) 將在配售中購入不超過 5000 萬美元股份。每股作價較昨日收市價 16.06 元，折讓 5.0% 至 7.5%。(信報)

中國生物製藥 (1177) 公布，截至今年 3 月底止首季業績，股東應佔盈利 19.13 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增長 1.18 倍。期內，收入 72.43 億元，按年增長 16.4%。(信報)

石藥集團 (1093) 於截至 3 月底止首季股東應佔溢利為 14.72 億元 (人民幣．下同)，按年增長 26.9%。期內，收入 67.34 億元，按年上升 9.9%。(信報)

快手 (1024) 公布，截至今年 3 月底止首季，按非國際財務報告準則，經調整虧損 49.18 億元 (人民幣 ‧ 下同)，去年同期經調整虧損 43.45 億元。期內，收入 170.19 億元，按年上升 36.6%，增長主要來自於線上營銷服務及其他服務。(信報)

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