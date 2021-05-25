〈台股盤前〉電子股回神短線拚站回季線 疫情仍是最大考驗

台股昨 (24) 日在航運與防疫概念股領軍，加上電子股止跌下，成功站穩 5 日線，加上美國聯準會官員緩解市場通膨隱憂，激勵美股四大指數周一全面收紅，隨著電子股有回神跡象，有助台股進一步向上收復季線，但台灣國內疫情仍未見明顯趨緩跡象，短期仍將影響台股表現。

美股四大指數在通膨隱憂暫緩解，由科技股領頭全面收漲，道瓊指數上漲 186.14 點或 0.54%，收 34393.98 點；那斯達克指數上漲 190.18 點或 1.41%，收 13661.17 點；標普 500 指數上漲 41.19 點或 0.99%，收 4197.05 點；費城半導體指數上漲 70.88 點或 2.32%，收 3122.98 點。

盤面關注焦點，貨櫃航商萬海 4 月單月稅後純益達 61.52 億元，年增 1101.57%，等於一天就賺進 2 億元，每股純益 2.77 元；由於 5 月以來運價持續高漲不墜，法人估萬海第 2 季每股純益不排除衝破 8 元，高於第一季 6.62 元、將再寫新紀錄。

此外，航運族群也成為投資人當沖指標，昨當沖比衝上逾 6 成，類股成交比重更達 37%，一度超越電子族群。

鴻海則在淡季啟動大舉招工計畫，宣布將在中國鄭州 iPhone 生產重鎮啟動招工計畫，並祭出離職返崗、激勵金等，市場認為，主要是因為印度等其他地區疫情有升溫情勢，鴻海擴大全球產能備援，增加產能因應需求。

經濟部統計處公布 4 月批發、零售餐飲營業額統計，在遠距商機、宅經濟帶動下，加上民間消費回籠、去年基期較低等因素，三大業別均呈現雙位數成長，營業額並創下歷年同月新高紀錄，但隨著國內疫情升溫，將嚴重衝擊零售、餐飲業表現，而根據廠商回饋更有逾五成廠商將疫情衝擊。