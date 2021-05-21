外資再回頭買航運雙雄 連三賣面板三虎逾42萬張

台股今 (21) 日在電金傳族群同步走高下，終場大漲 259.7 點，收在 16302.06 點，站回十日線，周線收紅，終止連二黑。航運雙雄重獲外資青睞，認錯回補長榮 3.2 萬張、陽明 9500 張，電子三雄鴻海、台積電與聯發科也同獲外資敲進，面板三虎則遭連三賣，近 3 個交易日共遭大賣超過 42 萬張。

三大法人方面，外資連續兩天重砍台股後，今日回頭買超 174.28 億元；投信持續賣超 7.07 億元；自營商則買超 3.8 億元，三大法人共買超 171.19 億元。

期貨方面，外資增持空單 2343 口，空單未平倉口數增至 21320 口；投信回補空單 997 口，空單未平倉口數降至 5054 口；自營商增持多單 159 口，多單未平倉口數增至 22481 口。

航運雙雄重獲外資青睞，在前兩日出脫長榮後，外資今日認錯回補 3.2 萬張，也同樣大買陽明約 9500 張，裕民 7338 張，益航、萬海均超過 3000 張。造紙股華紙、榮成也獲外資買超逾 4700 張。

外資也大買金融族群，買超中信金 2.3 萬張，新光金、國泰金均超過 1 萬張，兆豐金、台新金均超過 6000 張。

電子股部分，外資同步買超電子三雄，鴻海 1.8 萬張、台積電 3675 張、聯發科 4851 張，其他包括欣興、廣宇、和碩、瑞軒、景碩、華邦電、南電也獲買超 3600 張。

外資賣超面板雙雄群創、友達，分別大賣 4.5 萬、2.8 萬張，彩晶也遭賣 2.7 萬張，且均遭連三賣，群創共遭賣超近 18 萬張、友達超過 16 萬張、彩晶 8.7 萬張；代工廠也遭狙擊，賣超仁寶 1.8 萬張、緯創 7272 張、廣達 4654 張，聯電也遭外資出脫 1.4 萬張。

傳產股方面，水泥雙雄台泥、亞泥均遭賣超逾 4000 張，鋼鐵股中鋼 1 萬張、中鴻 8014 張、大成鋼 6320 張。

法人指出，接下來將進入 5 月底法人作帳、6 月集團作帳時期，資金行情火熱，隨時可能醞釀軋空氣勢；隨著除權息行情將展開，建議可佈局股價歷經回檔，殖利率有所提升、基本面佳的電子股，逢低佈局。