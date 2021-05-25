【Wen姐筆記】台股校正回歸壓力測試過關？闖季線閃電俠別玩快閃

台股昨日經過「校正回歸」壓力測試，加權指數守穩 16100 點之上，傳產族群航海王、鋼鐵人、蜘蛛人揭竿而起力挺，化解回測 16000 點危機，同時並闖過 16251 點關鍵位置，以 16338.29 點作收，成交值縮至 4279 億元。台股再度上演內資當家，電子族群準備接棒闖關季線? 別只玩快閃! 今天重要強弱分界為 16333 點。關鍵點位為 16251、16444 與 16520 點。

昨日台股既然挺過「校正回歸」，16200 點城池就不能再棄守，否則仍恐難免陷入不斷「校正回歸」的迴圈中。16200 點兩端哨站為 16183 點與 16222 點，16251 點為重要戰略據點，16300 點南端哨站為 16279 點，16333 點成為彈力續強分界，收復 16355 點，才有機會重返 16500 點與季線。16400 點兩端哨站為 16382 與 16416 點，16444 為闖關前最後加油站，16500 點兩端哨站為 16486 與 16520 點。如能站穩 16500 點城池，多方還有企圖往 16555 與 16600 點挺進，16600 點兩端哨站為 16588 與 16633 點。

但如 16183 點棄守，則意味台股「校正回歸」壓力測試尚未結束，仍得提防下方 16154 與 16100 點，16100 關卡，兩端哨站為 16085 與 16123 點，但最好必須守穩 16154 點，免於再次進入 16000 點保衛戰! 如再回測 16053 與 16000 點，16000 點兩端哨站 15978 與 16022 點，反彈力道轉弱，15945 為最後防線，失守反彈正式結束，須提防空軍力道增強。恐回 15900 點與 15851 點，15900 兩端哨站為 15888 與 15919 點。

台股重傳產棄電子的現象，昨日早盤一度創下新紀錄，航運股占成交比重一度攀升至 50%，電子則降至 30% 以下，不過指數要發動攻勢衝關， 電子是不可或缺要角，如果今天要試圖闖關季線，電子的表現將是關注重點! 當然已經奮力擔綱一整個星期的航海王、鋼鐵人，可以適度休息，但如果回檔幅度過於激烈，也不利於多方反攻氣勢! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)