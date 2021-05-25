美輪胎新反傾銷稅率出爐 正新下修至20% 南港上調為101%

路透 (Reuters) 等外媒周一 (24 日) 報導，美國商務部 (DOC) 公布最新輪胎反傾銷稅率，正新輪胎 (2105-TW) 下修至 20%、南港 (2101-TW) 則上調至 101%。

商務部表示，越南、南韓、台灣、泰國最新的反傾銷稅率落在 14.62% 到 101.84% 區間。

台灣輪胎業者和當地進口商都將支付稅率，正新輪胎反傾銷稅率由 52.42% 下修至 20.04%，南港輪胎則由 98.44% 上調至 101.84%，其他業者則由 88.82% 略降至 84.75%。

此外，商務部在該貿易案最終裁定中表示，透過以低估的匯率將美元轉換為越南盾，越南對輪胎的補貼率為 6.23% 至 7.89% 之間。因此裁定除了反傾銷稅外，對越南將加課 6.46% 至 7.89% 不等的反補貼稅。

商務部表示，除越南外，南韓、台灣、泰國出口的輪胎也在美國以低於市場的價格傾銷。泰國輪胎傾銷率為 21%、越南 22%、韓國 27%，台灣傾銷率則高達 102%。

商務部資料顯示，2020 年美國從韓國進口汽車和輕卡輪胎的價值約為 12 億美元、台灣進口價值 3.73 億美元、泰國 20 億美元，越南進口 4.7 億美元。